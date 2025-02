PSG : Snobé par Luis Enrique, il dévoile son prochain club ?

Alexis Brunet

Cette saison, Gonçalo Ramos doit parfois se contenter des miettes. En effet, Luis Enrique lui préfère d’autres joueurs à la pointe de l’attaque du PSG, comme Ousmane Dembélé par exemple. Le Portugais est donc rarement titulaire et il pourrait se lasser de cette situation. Selon un ancien Parisien, le buteur pourrait d’ailleurs faire des ravages en Premier League, dans un club bien précis.

Depuis de nombreuses années, Luis Enrique a prouvé qu’il n’était pas un coach comme les autres. L'entraîneur du PSG aime surprendre et parfois même ses propres joueurs. C’est ainsi que, depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé occupe le poste de numéro neuf, alors que ce dernier est plutôt un ailier de formation. Un choix qui ne fait donc pas les affaires de Gonçalo Ramos, véritable buteur.

Un temps de jeu très réduit pour Gonçalo Ramos

Malgré une arrivée pour 80M€ à l’été 2023, Gonçalo Ramos est loin d’être un titulaire indiscutable au PSG. Le Portugais a l’habitude dernièrement de commencer les matches sur le banc et d’entrer par la suite en fin de match. Cela semble marcher, car en seulement 824 minutes sous le maillot parisien cette saison, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne a tout de même inscrit neuf buts, tout en délivrant quatre passes décisives.

« Il serait titulaire selon moi »

Malgré sa relative réussite, Gonçalo Ramos pourrait finir par se lasser de ce statut de super sub au PSG. Le club de la capitale doit donc faire attention et, selon l’ancien Parisien Mevlüt Erdinç, interrogé par L’Équipe, le Portugais pourrait être titulaire dans n’importe quelle équipe du top 8 européen, comme Arsenal par exemple. « J’adore cet attaquant, c’est le prototype de l’avant-centre du futur : il voit le jeu, est fort physiquement, est adroit, malin et a le sens du but. Il me fait penser à Pedro Pauleta en plus athlétique. Il joue toujours à fond même quelques minutes, c’est un vrai pro. Il n’a pas de chance d’être au PSG, où la concurrence est très élevée avec des joueurs de très haut niveau comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou Khvitcha Kvaratskhelia. Dans une autre équipe du top 8 européen, comme Arsenal, il serait titulaire selon moi. »