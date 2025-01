Vinicius Jr : L’annonce retentissante qui va faire paniquer le Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir déjà tenté sa chance l’été dernier, l’Arabie Saoudite devrait revenir à la charge pour Vinicius Jr. Dans un entretien accordé à AS, Omar Mugharbel, patron de la Saudi Pro League, n’a pas caché son intérêt pour la star du Real Madrid et estime que ses clubs ont ce qu’il faut pour l’attirer.

Aujourd’hui star du Real Madrid, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2027, Vinicius Jr (24 ans) fait saliver l’Arabie Saoudite. Après avoir attiré des joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou bien Neymar, la Saudi Pro League ambitionne de réussir à s’attacher les services de l’international brésilien (37 sélections). Ce qu’elle a déjà essayé de faire l’été dernier, allant même jusqu’à lui proposer un contrat de cinq ans avec salaire de 200M€ annuel.

Un transfert inattendu : un ancien du Real fait le chemin vers le PSG après avoir subi la loi de Vinicius ! ⚽️

➡️ https://t.co/hJUzXT7eUS pic.twitter.com/4zylcC01r7 — le10sport (@le10sport) January 10, 2025

« Les joueurs clés ont une visibilité mondiale et une grande valeur commerciale »

« Qu'est-ce que cela signifierait d'avoir Vinicius ici ? Quelque chose de similaire aux autres stars que nous avons. Il y a l'aspect sportif, pour améliorer la qualité des équipes, les structures et la dynamique. Il y a aussi la visibilité commerciale. Les joueurs clés ont une visibilité mondiale et une grande valeur commerciale. Il est évident que cela permet à la ligue de se développer. C'est très important sur le plan sportif, mais aussi en termes de visibilité et sur le plan commercial », a déclaré Omar Mugharbel, dans un entretien accordé à AS.

« Attendons donc de voir ce qui se passera avec Vinicius »

Le patron de la Saudi Pro League estime d’ailleurs avoir ce qu’il faut pour attirer un joueur comme Vinicius Jr : « Nous avons différents clubs à différents niveaux. Avec des niveaux de maturité différents. C'est le cas dans tous les championnats du monde. Il y a des équipes qui peuvent attirer ce genre de joueurs et d'autres qui doivent encore se développer. Et si j'en juge par ce que nous avons aujourd'hui, nos clubs ont ce qu'il faut pour attirer, développer et cultiver de tels talents. Attendons donc de voir ce qui se passera avec Vinicius. »