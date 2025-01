«Une famille à nourrir», il claque la porte du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entraîneur du PSG de 1994 à 1996 puis de 2000 à 2003, Luis Fernandez avait quelques années auparavant défendu les couleurs du club de la capitale en tant que joueur. Une histoire qui aura alors duré 8 ans, de 1978 à 1986. Luis Fernandez aura ensuite décidé de rejoindre le Matra Racing. Un choix de carrière qu’il ne regrette en aucun cas, notamment pour des raisons financières.

Racheté par la famille Arnault, le Paris FC pourrait bien venir faire de l’ombre au PSG et devenir ce deuxième grand club dans la capitale française. Il y a quelques années de cela, le Matra Racing avait tenté d’en faire de même. Ce club parisien avait même jusqu’à recruter Luis Fernandez qui évoluait alors au PSG. En 1986, celui qui deviendra plus tard l’entraîneur du club de la capitale signait alors pour le Matra.

« Je pensais mériter mieux en 1986 »

Pour Le Quotidien du Sport, Luis Fernandez est revenu sur son départ du PSG pour le Matra en 1986. N’ayant aucun regret, il a justifié son choix de carrière pour des raisons économiques : « Regretter mon départ du PSG pour le Matra en 1986 ? Non, je ne regrette pas. Je venais de passer huit saisons au PSG, à gravir tous les échelons depuis le centre de formation jusqu’au premier titre de champion de l’histoire du club, avec un salaire très bas (2000 francs par mois, environ 449 euros, Ndlr), je pensais mériter mieux en 1986 quand le club a recruté Bokandé, Xuereb et Halilhodzic en me disant qu’il n’y avait plus de budget pour moi. Je sortais pourtant d’une grosse saison, élu meilleur joueur français, après la Coupe du Monde 1986 ».

« J’aurais aimé rester au PSG, mais… »

« J’aurais aimé rester au PSG, mais j’avais aussi une famille à nourrir, un futur à préserver, je me devais de penser aussi à eux. C’est la vie… De très bons joueurs sont passés par le club, mais les dirigeants n’ont jamais fait les choses comme il fallait. C’est dommage, l’investissement de Monsieur Lagardère aurait mérité davantage de compétences à tous les niveaux », a poursuivi Luis Fernandez.