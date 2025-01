Mercato - PSG : Luis Enrique va faire une nouvelle victime XXL ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG a entamé des négociations avec Gianluigi Donnarumma pour une prolongation de contrat. Dernièrement, les discussions se sont arrêtées et les différentes parties ne seraient plus trop sûres de vouloir continuer l’aventure ensemble. Luis Enrique n’hésite pas à mettre sur le banc l’Italien parfois, ce qui pourrait décider l’ancien joueur de l’AC Milan à aller voir ailleurs, lui qui dispose de certains prétendants.

Il y a quelques années, le PSG avait décidé de nommer Keylor Navas comme gardien numéro un. L’ancien joueur du Real Madrid s’était imposé comme une référence à Paris, permettant au club de la capitale de passer un véritable cap dans ce secteur. Mais l’aventure du Costaricien chez le champion de France s’est mal terminée, car ce dernier a progressivement perdu sa place à cause de l’arrivée de Gianluigi Donnarumma en 2021.

Les négociations pour la prolongation de Donnarumma n’avancent plus

Au fur et à mesure, Gianluigi Donnarumma est donc devenu le gardien numéro un du PSG, mais cela est en train d’évoluer dorénavant. En effet, Luis Enrique n’est pas adepte de ce genre de fonctionnement et il n’hésite pas à bousculer n’importe quel joueur et même des stars, comme ce fut le cas par le passé avec Kylian Mbappé. Ainsi, l’Italien n’est pas forcément titulaire à tous les matches et le coach parisien fait parfois confiance à Matvey Safonov. Des décisions qui auraient quelque peu frustré l’ancien joueur de l’AC Milan, car les négociations pour la prolongation de son contrat qui arrive à échéance en 2026 seraient pour le moment au point mort.

L’Inter Milan apprécie Donnarumma

Avec ce traitement de la part de Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma se pose donc des questions. L’Italien serait prêt à envisager son avenir ailleurs qu’au PSG, d’autant plus que certains clubs sont intéressés par ses services. D’après les informations de Sky Italia, c’est notamment le cas de l’Inter Milan qui aurait coché le nom du Parisien pour le prochain mercato estival, afin d’anticiper la succession de Yann Sommer. Affaire à suivre…