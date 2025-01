Mercato - OM : C’est confirmé pour ce transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il n'entre pas du tout dans les plans de Roberto De Zerbi à l'OM, Bamo Meïté est en instance de départ. Et Louis Nicollin, le président de Montpellier, affiche son intérêt pour le défenseur central ivoirien de 23 ans et confirme que l'OM cherche à s'en séparer au plus vite d'ici la fin du mercato hivernal.

Ça va encore bouger à l'OM d'ici la fin du mercato hivernal ! Le club phocéen a récemment officialisé la signature de l'international brésilien Luiz Felipe, ce qui pousse donc un peu plus vers la sortie certains éléments indésirables dans le secteur défensif. Chancel Mbemba et Lilian Brassier sont notamment concernés, tout comme Bamo Meïté (23 ans) qui n'a jamais réussi à s'imposer à l'OM.

Montpellier sur le coup

Interrogé dans les colonnes du Midi Libre, Laurent Nicollin a confié être en quête d'un renfort au poste de défenseur central cet hiver : « Avec la blessure de Maksimovic, on peut réfléchir à prendre quelqu’un derrière, alors que Becir Omeragic peut aussi jouer au milieu. Si on doit prendre quelqu’un, on engagera plutôt un stoppeur, qui peut jouer arrière droit », indique le président de Montpellier, avant d'évoquer son intérêt pour Meité, que l'OM cherche effectivement à vendre au plus vite selon ses dires.

« L’OM veut le vendre »

« Bamo Meïté, que nous avions contacté, a ce profil, mais l’OM veut le vendre. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer en fin de mercato », poursuit Nicollin, qui n'exclut donc pas d'attirer Meité à Montpellier dans les prochains jours.