Mercato : Le PSG recale une star, un club de Ligue 1 veut en profiter !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un départ de Manchester United est clairement une possibilité, Marcus Rashford a de nouveau été lié au PSG dernièrement. Toutefois, Luis Enrique n’est pas intéressé par l’attaquant âgé de 27 ans et pourrait alors laisser le champ libre à un autre de Ligue 1, l’AS Monaco, qui ferait partie des prétendants de l’international anglais.

Marcus Rashford au PSG, ce n’est plus d'actualité. Si l’international anglais (60 sélections) a ouvert la porte à un départ de Manchester United, où il est sous contrat jusqu'en juin 2028, le club de la capitale ne compte pas en profiter. « Le PSG n’est plus très intéressé par Rashford aujourd’hui », a indiqué le journaliste du Times, Duncan Castles.

Marquinhos, mentor au PSG ! 🔥 Découvrez comment il a guidé Lucas Beraldo, le nouveau joyau brésilien du club.

➡️ https://t.co/44B25nOcmn pic.twitter.com/xVQEGP18k1 — le10sport (@le10sport) January 11, 2025

Luis Enrique ne veut pas de Rashford

Luis Enrique « ne l'aime pas en tant que joueur et ne pense pas qu'il s'adapterait à son système, et aussi parce qu'ils pensent pouvoir trouver un remplaçant moins cher et plus adapté à l'effectif ailleurs. » En effet, le PSG a jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia (23 ans, Naples), mais Marcus Rashford pourrait tout de même finir par débarquer en Ligue 1.

L’AS Monaco débarque dans le dossier Rashford

Car d’après les informations du Telegraph, une équipe du championnat de France se serait positionnée sur l’attaquant âgé de 27 ans. L’AS Monaco ferait désormais partie des clubs intéressés par Marcus Rashford, également annoncé dans le viseur du FC Barcelone, de la Juventus ou bien de l’AC Milan.