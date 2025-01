Kolo Muani : La décision hallucinante du PSG !

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG cherche à tout prix à se séparer de Randal Kolo Muani, qui squatte la plupart du temps le banc de touche à Paris. Bonne nouvelle pour le club de la capitale, l’ancien joueur du FC Nantes dispose de nombreux prétendants. La Juventus de Turin serait d’ailleurs en bonne position pour boucler l’affaire et le champion de France serait même prêt à prendre à sa charge le salaire de l’attaquant afin que cela se fasse.

Lors du mercato estival 2023, le PSG avait réalisé une folie dans les tous derniers instants. Alors que le marché des transferts allait fermer ses portes, le club de la capitale avait enregistré l’arrivée de Randal Kolo Muani en provenance de l’Eintracht Francfort contre un chèque d’environ 95M€. Une somme excessive, surtout quand l’on voit les performances de l’attaquant parisien. Ce dernier n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans l’équipe de Luis Enrique et aujourd’hui il est plus que jamais sur le départ.

De nombreux clubs pistent Randal Kolo Muani

Luis Enrique ne semble donc pas compter sur Randal Kolo Muani, qui est invité à se trouver un nouveau point de chute, tout comme Milan Skriniar. Le PSG a bon espoir de se séparer de l’attaquant français, car ce dernier dispose de plusieurs prétendants. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United s’intéresse notamment au Parisien. En Ligue 1, l’AS Monaco a un temps songé également à lui. Toutefois, c’est en Italie que RKM pourrait rebondir et plus précisément à Turin.

Le PSG pourrait prendre en charge une partie du salaire de Kolo Muani

D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, c’est la Juventus de Turin qui serait actuellement la mieux placée pour attirer Randal Kolo Muani. La Vieille Dame pourrait par ailleurs bénéficier d’un coup de pouce surprenant de la part du PSG, car ce dernier serait finalement prêt à prendre en charge une partie du salaire de l’attaquant afin de faciliter son départ, ce qui n’était pas du tout dans les plans parisiens initialement. Affaire à suivre…