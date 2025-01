Benzema : Le cadeau à 35M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2009, Karim Benzema quittait l’OL, son club formateur, pour voler de ses propres ailes. L’international français était alors transféré au Real Madrid pour un montant avoisinant les 35M€. Le club présidé alors par Jean-Michel Aulas aurait toutefois pu gagner plus en le transférant à Manchester United, mais Lyon a souhaité faire ce cadeau à Benzema en le laissant rejoindre la Casa Blanca.

Les débuts n’auront pas été faciles, mais au fil des années, Karim Benzema est devenu l’une des légendes du Real Madrid. De 2009 à 2023, l’international français a laissé son empreinte au sein du club merengue, avant donc de filer vers l’Arabie Saoudite. Le choix de rejoindre la Casa Blanca aura ainsi été le bon pour Benzema, qui avait décidé de quitter l’OL pour la capitale espagnole alors que Manchester United lui tendait les bras et offrait également plus à Jean-Michel Aulas.

Des tensions dans l'air ? Benzema et Mbappé pourraient revoir leurs rapports après ce dernier trophée 🏆.

➡️ https://t.co/OoKkIJ8lgJ pic.twitter.com/E1uTyT5eVD — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

« On avait cette offre de Manchester United qui était un peu supérieure »

Dans un entretien pour Carré, Jean-Michel Aulas est revenu sur le transfert à 35M€ de Karim Benzema au Real Madrid. Un cadeau pour KB9 comme l’a souligné l’ancien président de l’OL : « Quand Florentino Pérez arrive, que je connaissais bien, à Lyon, il y a deux avions sur le tarmack : un de Manchester United et un du Real Madrid. Karim me dit : « Président, moi j’ai toujours rêvé de la Maison Blanche ». Il s’avérait qu’on avait cette offre de Manchester United qui était un peu supérieure, mais à partir du moment où Karim me dit que sa préférence c’est d’aller à Madrid… ».

« Je voulais absolument jouer au Real »

D’ailleurs, à propos de son transfert pour le Real Madrid, Karim Benzema confiait récemment pour So Foot : « Je voulais absolument jouer au Real parce que c'est la classe. Voilà. Le meilleur club du monde. Gamin, je regardais Seedorf, Raúl... C'est le club qui a le plus de ligues des champions. À Lyon, à un moment où on me proposait trop de clubs, j'avais écrit sur une feuille ceux où je voulais aller. J'avais mis: Manchester United, Real Madrid. Pour moi, c'était l'un des deux. Quand le Real a dit OK, je ne pouvais pas dire non, c'était impossible. Le président Florentino Pérez a toujours tenu à moi, il est venu chez moi à Lyon, chez mes parents, il ne m'a jamais lâché ».