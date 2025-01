F1 : Alpine imite Red Bull, la folle accusation !

Arnaud De Kanel

Suite au retour remarqué de Flavio Briatore aux affaires, Alpine a repensé son organisation. De par son expérience, l'Italien apporte donc de précieux conseils à son écurie comme peut le faire Helmut Marko chez Red Bull. La comparaison entre les deux équipes est toute trouvée pour certains mais Oliver Oakes assure qu'elles fonctionnent différemment.

Alpine a vécu un exercice 2024 mouvementé marqué par de nombreux départs. Flavio Briatore a même effectué son retour au sein de l'écurie française, devenant conseiller executif de l'équipe. Un rôle similaire à celui de Helmut Marko chez Red Bull tandis qu'Oliver Oakes occupe celui de Christian Horner. Alpine a-t-elle voulu imiter Red Bull ? Oakes a répondu.

«Il y a probablement des similitudes, mais nous sommes aussi différents»

« Je pense que beaucoup de gens veulent toujours parler des similitudes entre moi et Christian, Helmut et Flavio. Leur organisation a été très fructueuse chez Red Bull. Il y a probablement des similitudes, mais nous sommes aussi différents - ce qui fonctionne quelque part ne fonctionne pas toujours ailleurs. De mon côté, c’est très simple : nous travaillons tous les trois ensemble et le plus important est de savoir si l’alchimie fonctionne entre nous. Est-ce que nous nous entendons tous ? Et c’est le cas », a déclaré le directeur de l'écurie Alpine dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

«Une vraie force de l’équipe»

« Je me sens vraiment chanceux parce qu’en fin de compte, je ne suis pas seul et je pense que c’est comme ça en F1 maintenant. C’est complexe, il y a de la politique, il y a des gens à gérer, il y a une voiture à développer et je pense vraiment que c’est quelque chose qui est en fait une vraie force de l’équipe probablement depuis le milieu de la saison jusqu’à aujourd’hui et que les gens en tirent de l’énergie », a ajouté Oliver Oakes. Des similitudes donc entre l'organisation d'Alpine et celle de Red Bull, mais en aucun cas une volonté d'imiter le plan de l'écurie autrichienne.