Mercato : Le transfert que personne n’a vu venir au RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato du RC Lens a commencé sur les chapeaux de roue avec notamment un départ inattendu, à savoir celui du capitaine et gardien titulaire Brice Samba. Ce dernier s'est engagé avec le Stade Rennais ces derniers jours, et Will Still, conscient que les Sang-et-Or ont besoin de vendre, reconnaît toutefois qu'il n'avait pas anticipé ce départ.

Le début de mercato du RC Lens est brûlant ! Les Sang-et-Or, qui ont vu les transferts de Kevin Danso et Neil El Aynaoui capoter dans les derniers instants l'été dernier, ont besoin de vendre. Conscient de la situation, Will Still reconnaît toutefois qu'il n'avait pas réellement prévu le départ de Brice Samba, qui s'est engagé avec le Stade Rennais.

🚨 Pau Lopez, c'est fini au RC Lens ! Mais le feuilleton des gardiens continue… Quelle surprise Will Still réserve-t-il ?

➡️ https://t.co/cqoo0pVniI pic.twitter.com/hlPraCJeXg — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 10, 2025

Still n'avait pas prévu le départ de Samba

« Je vis la situation en toute connaissance de cause. Je savais, en remplaçant Franck Haise et en sachant les besoins financiers, que tout n'allait pas être rose et magique. Qu'il allait y avoir des papillons dans tous les coins, des moments pas difficiles mais attendus. Je savais qu'on allait perdre des joueurs importants. Je ne savais pas pour Brice (Samba à Rennes) et maintenant Kodir. Mais je savais qu'il faudrait combler des départs. C'est ce qui se fera. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je suis venu pour le long terme. Tout n'allait pas être parfait lors des six premiers mois. On est à quelques points des équipes devant nous. On a transféré un buteur (Wahi à l'OM). De l'extérieur, je sais que l'on voit une tornade mais je vous assure que ce n'est pas du tout le cas de l'intérieur. Hier, on a mangé avec le staff et on a passé un super moment. Pour l'instant on se concentre sur le match de dimanche. On vit tranquillement (la situation). On s'attendait à tout ce qui se dit, sur les réseaux sociaux et la presse. Je vais essayer de construire sur le plus long terme », promet-t-il devant les médias, avant de se montrer rassurant malgré les nombreux départs.

«Je ne savais pas pour Brice»

« Je me sens bien, je t'assure. Je ne me prends pas la tête, je ne change pas la personne que je suis. On a eu de belles fêtes. La défaite face à Toulouse m'a embêtée mais elle était à l'image ce qu'on fait (cette saison). Après le match, un supporter très fâché m'a interpellé. Il m'a demandé c'est quoi la différence entre ce que vous faisiez ici et à Reims ? La première année à Reims, j'avais Balogun qui a mis 25 buts. (...) Ici, on n'est pas assez efficace, c'est un problème que l'on a observé et sur lequel on travaille. Je sais qu'il y a toujours de l'inquiétude. C'est dans nos cordes d'aller battre Le Havre. Vous aimeriez que je dise : ''C'est chaud, je ne me sens pas bien.'' Ce n'est pas du tout le cas, je te dis la vérité », ajoute Will Still.