«Quel joueur...» : Le PSG recrute du lourd pour 42M€, il est dégoûté !

Actuellement au FC Versailles en tant qu'entraîneur adjoint, Jérémy Clément a terminé sa carrière en 2020, au cours de laquelle il a notamment évolué au PSG entre 2007 et 2011 où il a disputé presque 200 matches. Le joueur formé à l'OL est parti juste avant le début de l'ère QSI du club de la capitale et l'arrivée de grands joueurs comme Javier Pastore. Ce qu'il regrette.

A l'été 2007, alors qu'il sortait d'une saison chez les Glasgow Rangers, Jérémy Clément avait le choix entre revenir à l'OL ou rejoindre le PSG. Il a fini par débarquer dans la capitale avec beaucoup de succès avant de prendre la direction de l'ASSE. Jérémy Clément aurait toutefois bien aimé connaître les grands joueurs qui ont pris place au PSG ensuite.

Un choix assumé

Parti du PSG en 2011, peu avant l'arrivée de grandes stars, Jérémy Clément reconnaît qu'il aurait aimé poursuivre l'aventure. « Il faut aussi être objectif : étais-je en capacité de jouer à Paris avec les gars qui sont arrivés après ? L’ego me fait dire que j’aurais bien aimé, que ça aurait été une chance, mais mes qualités intrinsèques me feraient peut-être faire un constat différent (rires) » déclare-t-il dans une interview accordée au Parisien.

Clément fan de Pastore

Au début de l'ère QSI, le transfert qui a vraiment tout lancé est celui de Javier Pastore, qui a débarqué quelques semaines après le départ de Jérémy Clément. Un crève-cœur pour l'actuel adjoint du FC Versailles qui aurait aimé échangé avec l'Argentin. « Avec qui auriez-vous rêvé de jouer ? Javier Pastore ! Moi, je signe à Saint-Étienne fin juillet 2011 et je crois qu’il arrive à Paris dans la foulée, début août. C’est un regret parce que lui, vraiment, quel joueur ça a été… Et puis c’était le début du PSG de l’ère QSI. Je parle de Javier mais il y a aussi Marco (Verratti), Thiago Motta et Blaise (Matuidi). Pour les avoir affrontés, je peux vous dire que ces trois-là, c’était incroyable, ils ont formé l’un des meilleurs milieux de l’histoire du PSG » poursuit l'ancien milieu défensif.