Kylian Mbappé recrute un ancien du PSG... et le vire !

En rachetant le Stade Malherbe de Caen l'été dernier, Kylian Mbappé espérait pouvoir redonner aux Normands l'espoir de monter en Ligue 1. Six mois plus tard, les Caennais peinent à décoller et sont même sous la menace d'une catastrophe puisqu'ils pointent à la 15ème place de Ligue 2. D'ailleurs l'organigramme commence à sérieusement bouger puisque Gérard Prêcheur, engagé peu de temps après le rachat du Français, est déjà conduit vers la sortie.

Ancien entraîneur de l'équipe féminine du PSG, Gérard Prêcheur a débarqué à Caen en août dernier dans le but de participer au projet du club qui veut remonter dans l'élite. Recruté en tant que directeur technique, il s'apprête déjà ses valises puisque le Stade Malherbe de Caen ne compterait plus sur lui.

Nouveau départ pour Caen

Après avoir viré son entraîneur en décembre et accueilli Bruno Baltazar à la place, le Stade Malherbe de Caen n'a pas démarré 2025 de la meilleure des manières en encaissant deux nouvelles défaites. Le Parisien annonce ce samedi le départ de Gérard Prêcheur qui n'aura pas réussi à mener à bien sa mission. La collaboration s'arrête donc après quelques mois, alors que plusieurs points d’incompatibilité auraient incité les deux parties à mettre un terme à leur collaboration.

Caen en grande difficulté

Arrivé au SM Caen l'été dernier, Kylian Mbappé affiche un bilan compliqué comme propriétaire pour le moment et il faudra du temps pour espérer voir le club rebondir. De nombreux changements en interne sont en cours et il faudra s'accrocher lors de la deuxième moitié de la saison pour éviter une relégation.