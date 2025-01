Mercato : Le RC Lens relance le transfert d’un attaquant !

Arnaud De Kanel

Alors que la vente de Kodir Khusanov à Manchester City se profile à l'horizon, le RC Lens se prépare à réinvestir une partie de l'argent récupéré lors de cette transaction historique pour se renforcer. En attaque, les Sang et Or auraient d'ailleurs relancé la piste menant à Taha Ali, l'attaquant suédois évoluant à Malmö.

Le RC Lens vit un début de mercato hivernal assez agité avec le départ de Brice Samba à Rennes, les venues avortées de Pau Lopez et Jean Butez ainsi que la vente imminente de Kodir Khusanov à Manchester City. Will Still perd donc des éléments importants mais cela pourrait lui permettre de renforcer son secteur offensif qui est à la peine depuis le début de la saison.

🔥 Le RC Lens ne laisse pas de répit au mercato, une offre inattendue vient de faire surface ! Qui sera le prochain à enfiler la tunique sang-et-or ?

La piste Ali relancée

En ce sens, Foot Mercato indique que le RC Lens serait revenu à la charge pour Taha Ali. L'attaquant suédois avait déjà fait l'objet d'une approche lensoise l'été dernier précise le média.

Malmö recale Lens

Ce dossier est encore loin d'être bouclé. En effet, Malmö aurait repoussé une offre du RC Lens ces derniers jours selon Foot Mercato. De plus, le club suédois ne souhaiterait pas se séparer de son attaquant cet hiver. Taha Ali a décidément la cote en Ligue 1 puisqu'en novembre dernier, son nom avait été associé à l'ASSE.