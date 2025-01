Mercato - OM : Coup de fil secret pour un transfert surprise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien membre de l'ASSE ou encore de Toulouse, Franck Tabanou a évoqué sa carrière au cours d'un long entretien accordé à L'Equipe. Retraité des terrains depuis 2019, l'ancien latéral gauche a révélé que l'OM avait pensé à lui en 2016, dans les ultimes instants du mercato. Mais le joueur n'a pas vraiment été emballé par l'idée.

A la fin de la saison 2015/2016, Franck Tabanou mettait fin à son deuxième et ultime passage à l’ASSE. Après son prêt de six mois, le latéral gauche était censé retrouver Swansea. Mais très vite, le club anglais lui fait savoir qu’il ne compte plus sur lui. Le temps est alors compté pour retrouver un point de chute.

L'OM mise gros sur De Zerbi, mais Sampaoli continue de marquer les esprits. Quel impact pour l'avenir ? 🌀

➡️ https://t.co/EQJRGYcFx3 pic.twitter.com/cA3kakzBea — le10sport (@le10sport) January 11, 2025

Tabanou raconte le transfert qui a failli voir le jour

« Après mon prêt à Saint-Étienne par Swansea (en 2016), le club me dit qu'il ne compte pas sur moi. Il me reste alors deux ans de contrat. On est le 31 août, je suis au restaurant avec ma femme » a confié Tabanou à L’Equipe. C’est alors qu’il reçoit un appel de son agent.

« J'ai choisi un Championnat qui me correspondait mieux »

Ce dernier lui fait part d’un intérêt de l’OM, alors coaché par Franck Passi. « Mon agent m'appelle pour me dire que Grenade est intéressé et Marseille aussi. L'OM proposait un prêt, je préférais un transfert. Mais je n'ai même pas attendu leur réponse, j'ai choisi l'Espagne et un Championnat qui me correspondait mieux » a déclaré Tabanou. Le joueur ne restera qu’un an à Grenade.