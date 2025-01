Mercato : Une star a choisi le PSG, c'est validé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Khvicha Kvaratskhelia était bloqué par le Napoli lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a cette fois-ci une réelle chance de boucler ce recrutement, le Géorgien n'étant plus considéré comme intransférable. Ce dernier a même demandé son départ selon Antonio Conte et voudrait rejoindre la capitale. A-t-il raison ? C’est notre sondage du jour !

Priorité du PSG l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia refait parler de lui dans la capitale depuis jeudi, et les premières révélations de la presse italienne. Un dossier qui pourrait rapidement parvenir à sa conclusion puisque le Napoli a confirmé ce samedi, par le biais de son entraîneur Antonio Conte, que l’ailier géorgien voulait plier bagage : « Kvara a demandé à partir du club. Je lui ai demandé et il a confirmé cette décision. Je ressens une grande déception car j’ai passé 6 mois à essayer de le faire comprendre qu’il était au centre du club, lui montrer qu’il était important. Il avait un contrat qui devait être renouvelé et maintenant nous revenons au début. Aujourd’hui, je dois prendre du recul, je ne peux pas garder ceux qui ne veulent pas rester. Je l’ai fait cet été mais c’était un nouveau coup de tonnerre ».

Le PSG sur le point de frapper fort avec Kvaratskhelia ? Les répercussions pour l'OM pourraient être tremblantes ! ⚽

La porte est ouverte pour le PSG

Désormais, le Napoli n’écarte plus une vente de son joueur, engagé jusqu’en 2027 et qui ne souhaite plus prolonger. Une aubaine pour le PSG qui avance favorablement dans ce dossier. Selon plusieurs sources, un accord aurait déjà été trouvé entre Khvicha Kvaratskhelia et le club de la capitale.

Kvaratskhelia veut aller à Paris

Selon CalcioMercato, un contrat de quatre ans et demi attend Khvicha Kvaratskhelia à Paris, assorti d’une très belle augmentation puisque le PSG proposerait un salaire annuel de 8.5M€ à l’international géorgien, qui perçoit actuellement 1.8M€ par saison. Un point qui aurait justement précipité le divorce avec le Napoli.

Déterminé à rejoindre le PSG, Khvicha Kvaratskhelia fait-il le bon choix ? A vos votes !