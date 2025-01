Mercato : Un joueur recale Barcelone pour l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En janvier 2008, Charles Kaboré signait un contrat avec l'OM. Il y restera jusqu'en 2013 et s'affirmera comme l'un des patrons du milieu de terrain marseillais. Retraité des terrains depuis 2023, l'international burkinabé a révélé qu'il aurait pu s'engager avec le FC Barcelone juste avant de donner son accord à José Anigo.

De passage sur le plateau de Football Club Marseille, Charles Kaboré est revenu sur son passage à l’OM. Arrivé en janvier 2008, le milieu de terrain n’avait pas prévu de signer avec le club phocéen. D’autant que, quelques heures avant de se rendre en Ligue 1, le joueur avait reçu un appel du FC Barcelone de Lionel Messi.

L'OM mise gros sur De Zerbi, mais Sampaoli continue de marquer les esprits. Quel impact pour l'avenir ? 🌀

➡️ https://t.co/EQJRGYcFx3 pic.twitter.com/cA3kakzBea — le10sport (@le10sport) January 11, 2025

Kaboré a reçu un coup de fil de Barcelone

« Barcelone m’a appelé, ce n’était pas une rumeur. Celui qui s’occupait du recrutement en France m’appelle un vendredi. et me dit : « Je suis recruteur du Barça, on te suit, on voit tes progrès et on va voir d’ici juin ». Toulouse et Bordeaux étaient là aussi » a confié Kaboré.

« Je n’ai jamais rêvé de Messi »

Mais finalement, Kaboré n’a pas voulu prendre de risque et a fait le choix de la sécurité en donnant son accord à l’OM et en s’engageant avec le club en cours de saison. « Je n’ai pas hésité. Je ne savais pas si Barcelone allait revenir. Je n’ai jamais rêvé de Messi » a-t-il lâché.