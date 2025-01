OM : Un coup de pression est envoyé au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueur sur la pelouse du Stade Rennais samedi soir (1-2), l’OM a pris ses distances avec ses poursuivants au classement, confortant ainsi sa deuxième place, mais est également revenu à quatre points du PSG, qui reçoit l’ASSE ce dimanche. Et à l’image de Geronimo Rulli, les Marseillais préfèrent regarder devant que derrière eux.

Après avoir vu l’AS Monaco et le LOSC être tenus en échec par Nantes (2-2) et Auxerre (0-0), puis l’OL s’incliner face à Brest (2-1), l’OM savait qu’il avait un bon à jouer lors de son déplacement à Rennes samedi soir. Grâce à leur victoire (1-2), les Marseillais ont conforté leur deuxième place au classement, prenant cinq points d’avance sur leur premier poursuivant.

L’OM veut regarder devant

Mais l’OM est également revenu à quatre points du premier, le PSG, qui reçoit l’ASSE ce dimanche soir en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Entre regarder derrière avec ces cinq points d’avance sur l’AS Monaco et l’écart qui se resserre provisoirement avec Paris, Geronimo Rulli a vite fait son choix.

« Je vois les 4 points sur le PSG, c'est ma mentalité de gagneur »

« Moi, je vois les 4 points sur le PSG, c'est ma mentalité de gagneur, je n'ai pas peur de le dire. Mais oui, on est très contents parce qu'on a fait un très bon match. On a gagné le respect de toutes les équipes, toutes les équipes nous attendent derrière la ligne de la moitié du terrain », a déclaré Geronimo Rulli en zone mixte, dans des propos relayés par Le Phocéen.