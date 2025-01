Zinedine Zidane : Coup de tonnerre à l’OM avec De Zerbi ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec l’annonce du départ de Didier Deschamps, tout le monde s’attend à voir Zinedine Zidane devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France en 2026. Mais voilà que certains envisagent toutefois un autre scénario pour l’avenir de Zizou. Et si cela l’amenait notamment sur le banc de l’OM ?

Depuis 2021, Zinedine Zidane est libre et attend le challenge idéal pour reprendre du service. Attendra-t-il jusqu’en 2026 que la place se libère en équipe de France avec le départ de Didier Deschamps ? L’ancien du Real Madrid apparait comme le successeur idéal de DD, mais pour Cyril Hanouna, l’avenir de Zidane ne s’écrirait pas avec les Bleus dans l’immédiat.

Scandale en direct ! L’OM mise gros sur Mason Greenwood malgré la controverse. Un choix audacieux, mais à quel prix ? ⚽ https://t.co/a5MEjpeUVM — le10sport (@le10sport) January 9, 2025

La France, ce n’est pas pour tout de suite ?

En effet, sur TPMP, Cyril Hanouna a fait une grande annonce. A propos de Zinedine Zidane, il a alors expliqué : « Beaucoup de gens parlent de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est quelqu’un d’extrêmement intelligent et je ne pense pas qu’il passera après Didier Deschamps. Je pense que Thierry Henry sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France ». Par ailleurs, Hanouna a également confié : « Je vois mal Zinedine Zidane ne pas revenir d’ici 2026 dans un grand club. Je sens qu’il va revenir quelque part ».

« Tu prends l’OM »

On pourrait donc revoir Zinedine Zidane diriger un club. Ce que Vincent Moscato lui a d’ailleurs conseillé, le poussant alors vers l’OM : « Il faut que Zidane reprenne un club. C’est son métier. Tu prends l’OM. En plus, il en rêve ». Et si Zizou venait donc remplacer Roberto De Zerbi à Marseille ?