Mercato : En détresse, l’OM supplie un ancien du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la rivalité entre l’OM et le PSG, cela n’empêche pas certains joueurs de jouer pour un club puis un autre. Le dernier exemple en date est celui d’Adrien Rabiot. Bien avant l’international français, Georges Weah en avait fait de même. Parti de Paris en 1995, le Libérien avait rejoint Marseille en 2000, sans le déranger plus que cela.

Formé au PSG, où il s’est ensuite révélé au plus haut niveau, Adrien Rabiot n’a pas été gêné par son passé parisien pour s’engager à l’OM l’été dernier. Passant outre les critiques venues de ses ex-supporters, l’international français a ainsi posé ses valises à Marseille. Rabiot a emprunté le chemin tracé par d’autres avant lui, à commencer par Georges Weah.

Pogba à l'OM ? 🏡 Sa recherche d'une maison en dit long sur ses intentions. Restez connectés pour plus de révélations ! https://t.co/bluaN6vKkh — le10sport (@le10sport) January 10, 2025

« Je viens pour toi »

Joueur du PSG de 1992 à 1995, Georges Weah a ensuite joué au Milan AC, à Chelsea et Manchester City. Mais en 2000, le Libérien décide de débarquer à l’OM. Pour France Football, Weah explique à propos de ce transfert : « Marcel Dib, un grand ami de mes années monégasques, devenu directeur sportif de l'OM, m'a appelé : « George, ta carrière est finie, et c'est difficile pour Marseille? On a besoin d’aide ». Je lui ai dit : « Marcel, je viens pour toi » ».

Weah et la rivalité PSG-OM

Relancé alors sur la rivalité entre le PSG et l’OM, Georges Weah a répondu : « Je ne joue pas pour ça. J'ai marqué cinq buts, dont un doublé contre Monaco (2-1), j'ai offert une passe décisive pour gagner face au PSG (1-0), et on s'est maintenus ».