PSG - Kvaratskhelia : Le transfert à 70M€ est déjà oublié

Axel Cornic

Star de la Serie A, Khvicha Kvaratskhelia a été le très gros coup frappé par le Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal. Tout n’est pas encore parfait, mais l’ailier commence à trouver sa place dans le dispositif de Luis Enrique et si les supporters parisiens ont hâte d’en voir plus, de l’autre côté des Alpes on semble déjà avoir tourné la page.

Idole de tout un peuple, Khvicha Kvaratskhelia a décidé de quitter le Napoli par la petite porte, afin de rejoindre le PSG dans le cadre d’un transfert à 70M€. Un véritable bond dans la jeune carrière de l’international géorgien, qui en dépit de son statut de vedette après le départ de Victor Osimhen, était l’un des plus petits salaires du club napolitain.

PSG : Coup de foudre à Paris après sa signature

« Être au sommet de la Serie A n'était pas notre objectif, mais... »

Ce changement éclair semble s’être fait des deux côtés ! Car si Khvicha Kvaratskhelia a vite oublié le Napoli, au sein de son ancien club on ne semble pas vraiment être mécontent de la forme de l’équipe depuis son départ. « Être au sommet de la Serie A n'était pas notre objectif, l'équipe a bien fait d'y arriver et maintenant nous voulons conserver cette position. Mais sans défaitisme au cas où cela n’arriverait pas » a expliqué le directeur sportif Giovanni Manna, au micro de Sport Mediaset.

« Nous devons être fiers des progrès que nous avons réalisés »

« Nous posons les bases d’un avenir important. Nous devons être fiers des progrès que nous avons réalisés » a poursuivi le directeur sportif du Napoli, qui samedi prochain va disputer un match très attendu en Serie A, avec la réception de l’Inter au stade Maradona. « Je pense que c'est un fait, nous n’avons aucune pression (…) Rien ne détruira les bonnes choses que nous avons faites jusqu'à présent ».