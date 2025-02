Kombouaré viré du FC Nantes ? Le scénario qui peut le sauver

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Proche du licenciement il y a quelques semaines de cela, Antoine Kombouaré est toujours aujourd'hui l'entraîneur du FC Nantes. Mais le Kanak sera-t-il toujours sur le banc des Canaris la saison prochaine ? Alors que son contrat court jusqu'en 2026, des précisions ont été apportées sur l'avenir de Kombouaré.

Après 23 journées de Ligue 1, le FC Nantes occupe la 14ème place du classement. Les Canaris comptent 24 poins, 5 de plus sur l'ASSE barragiste. Les hommes d'Antoine Kombouaré vont donc se battre pour éviter de figurer dans la zone rouge et descendre en Ligue 2. Ce qui serait d'ailleurs déterminant pour l'avenir du Kanak sur le banc du FC Nantes.

« Kombouaré devrait poursuivre avec le FC Nantes la saison prochaine »

Sous contrat jusqu'en 2026, Antoine Kombouaré est aujourd'hui l'entraîneur du FC Nantes. Et il devrait le rester la saison prochaine... à condition de se maintenir. C'est ce qu'a expliqué Emmanuel Merceron sur X : « En cas de maintien sans trop trembler, Antoine Kombouaré devrait poursuivre avec le FC Nantes la saison prochaine. C'est la vérité de l'heure actuelle, on sait qu'avec les Kita, ce n'est pas forcément celle du lendemain, mais on en est là ».

« Ils ne pensent qu'à Kombouaré pour le moment »

Relancé ensuite sur des noms qui pourraient venir remplacer Antoine Kombouaré au FC Nantes, Emmanuel Merceron a fait savoir : « Les Kita vont tenter Sage ou Montanier ? Sage non je pense pas, Montanier non plus. (...) Ils ne pensent qu'à Antoine Kombouaré pour le moment ».