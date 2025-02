L'OM fait le buzz, Pierre Ménès dénonce un refus surréaliste

Amadou Diawara

Après avoir dénoncé de la corruption en marge d'AJ Auxerre - OM, Pablo Longoria a écopé de 15 matchs ferme de suspension. Selon Pierre Ménès, cette affaire ne doit pas s'arrêter à cette sanction. En effet, la LFP doit trouver une solution pour que les clubs traitent mieux les arbitres, et pour que ces derniers communiquent davantage. Si la sonorisation aurait pu être une solution, Pierre Ménès regrette que la Ligue de Football Professionnel ait déjà écarté cette piste.

Ce samedi, l'OM s'est fait corriger par Auxerre à l'Abbé-Deschamps (0-3). Furieux contre l'arbitrage de la rencontre, Pablo Longoria a explosé en direct. En effet, le président de l'OM a dénoncé de la corruption. Ce qui lui a couté cher.

Jugée trop chère, la sonorisation a été refusée par la LFP

Passé devant la commission de discipline de la LFP, Pablo Longoria a écopé de 15 matchs ferme de suspension. D'après Pierre Ménès, qui a publié une vidéo sur son compte YouTube Pierrot Le Foot, le travail de la Ligue de Football Professionnel ne doit pas s'arrêter là. L'affaire étant loin d'être réglée selon le journaliste français.

«On croit rêver quand on entend des trucs pareil»

« Le craquage de Pablo Longoria ? Si cette histoire, c'est juste d'avoir fait du buzz, que Longoria prenne 15 matchs de suspension et que tout reste comme avant, ça n'a aucun intérêt. Il faut que ça permette à la fois aux clubs d'avoir une position plus nuancée et des termes plus polis avec les arbitres, et aux arbitres de s'ouvrir un peu plus au dialogue, aux médias. On sait que la sonorisation n'a pas été mise en place parce que ça coute trop cher à la Ligue. On croit rêver quand on entend des trucs pareil », a pesté Pierre Ménès via Face à Pierrot. Reste à savoir si la Ligue de Football Professionnel prendra d'autres mesures après avoir sanctionné Pablo Longoria.