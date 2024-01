Open d'Australie : Jabeur-Andreeva, l'éclosion d'une légende ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi, c'est le début du deuxième tour à l'Open d'Australie et certains matches promettent beaucoup. Si les principaux favoris semblent plutôt loin d'être en danger, il y a une joueuse du top 10 qui pourrait souffrir sur le court. Ons Jabeur, trois fois finaliste en Grand Chelem, dont Wimbledon l'an dernier, est opposée à la jeune russe Mirra Andreeva, 16 ans mais déjà 47ème joueuse mondiale. Si ce match sent autant la poudre, c'est parce que cette dernière s'impose de plus en plus comme la future patronne du circuit WTA, elle qui gagne des matches partout.

Ce n'est peut-être pas l'affiche la plus spectaculaire sur le papier quand on voit les noms. Ons Jabeur est tout de même une joueuse qui a été numéro 2 mondiale, qui est passée proche d'un titre en Grand Chelem et qui représente parfaitement son pays, la Tunisie, mais également un continent tout entier. De l'autre côté du filet, la Russe Mirra Andreeva, pourrait obtenir sa première grande victoire en Grand Chelem, elle qui défie les statistiques de précocité...

Jabeur, une frustration difficile

Actuellement 6ème au classement WTA, Ons Jabeur aurait pu ne pas être présente lors de cette édition de l'Open d'Australie. La Tunisienne de 29 ans rêvait de gagner son premier tournoi du Grand Chelem pour mettre sa carrière en pause et accueillir son premier enfant. Malheureusement, elle est passée à côté deux fois à Wimbledon où elle partait favorite et une fois à l'US Open contre Swiatek. C'est surtout la déception de 2023 qui est difficile à avaler, elle qui avait battu Rybakina et Sabalenka avant de chuter sur Vondrousova. Passée à côté de l'événement, il est difficile de se souvenir de ce moment pour elle. En 2024, elle fait sa rentrée à l'occasion du premier tournoi du Grand Chelem, elle qui a passé le premier tour sans difficulté.

Andreeva, la pépite

Finaliste du tournoi juniors lors de l'édition 2023, Mirra Andreeva progresse très vite. La Russe, impressionnante pour son âge, 16 ans, vient de remporter son premier match dans le grand tableau de l'Open d'Australie, ce qui fait d'elle la plus jeune à gagner au moins un match dans chaque Majeur depuis Coco Gauff, une tendance qui s'était perdue ces dernières années. D'ailleurs, elle a pris l'habitude de totalement dominer ses adversaires et c'est pourquoi Ons Jabeur devra se méfier.

Future numéro 1 ?