Tennis : Qui est Mirra Andreeva, la nouvelle pépite du tennis féminin ?

Depuis quelques mois, une très jeune joueuse s'est glissée dans les grands tableaux du circuit WTA et fait des dégâts. Mirra Andreeva, qui a fêté ses 16 ans en avril dernier, est une immense joueuse en devenir au vu de son talent et elle pourrait bientôt s'inviter à la fête. Autrefois, jouer aussi bien à son âge était presque une norme mais le tennis a évolué et en dehors de Coco Gauff ces dernières années, on n'a pas vu une joueuse aussi jeune connaître de si grands résultats aussi vite.

C'est peut-être elle la future grande star du tennis. Tennistiquement, humainement, Mirra Andreeva a tout pour le devenir. La Russe, déjà 64ème mondiale, sort de deux parcours mémorables à Roland-Garros et à Wimbledon et s'annonce comme une joueuse à suivre tout au long de l'année sur le circuit. Sa maturité incroyable malgré quelques petits problèmes de frustration - heureusement pour son âge - est rafraichissante.

De coups d'éclat en coups d'éclat

Dans la fratrie Andreeva, Mirra est la plus jeune. Erika, 19 ans, est aussi un grand espoir du tennis féminin mais est encore au-delà du top 100. Mirra, elle, a frappé fort une première fois sur le circuit WTA à Madrid cette année où elle était invitée. Après des victoires sur Leylah Fernandez, Beatriz Haddad Maia et Magda Linette, elle n'avait rien pu faire face à la puissance de Sabalenka mais son parcours était suffisant pour attirer l'attention. Quelques semaines plus tard, elle a remis ça en sortant des qualifications à Roland-Garros, allant jusqu'au troisième tour où elle a perdu face à Gauff. Même chose à Wimbledon pour ses premiers pas sur gazon : sortie des qualifications puis qualification en huitièmes de finale. Quand elle gagne, c'est surtout la manière qui frappe : elle écrase ses adversaires.

Entraînée en France

Son entraîneur n'est autre que Jean-René Lisnard, ancien joueur qui a fondé l'Elite Tennis Center à Cannes, une académie. Mirra Andreeva et sa sœur s'entraînent là-bas depuis l'année dernière et les choses fonctionnent bien puisque malgré son jeune âge, elle semble déjà prête à connaître le succès sur le grand circuit. « Elle est très mature, a de l'humour et est assez éclairée. Forcément quand vous êtes si fort à cet âge-là, c’est que ça va vite dans la tête » commentait son coach pour RMC Sport en avril dernier, en plus de louer son acharnement au travail.

