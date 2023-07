Tennis : L'annonce du clan Djokovic sur le duel avec Alcaraz

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, Novak Djokovic affrontait Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon. Un match qui a tourné à l'avantage de l'Espagnol. Malgré son âge, le Serbe semble encore particulièrement en forme. De quoi offrir au monde du tennis une belle rivalité entre les deux hommes dans les années à venir. C'est en tout cas l'avis de Goran Ivanišević.

Le dernier Wimbledon nous a offert la finale que tout le monde attendait. Après une demi-finale à Roland-Garros gâchée par la blessure de Carlos Alcaraz, l'Espagnol a retrouvé Novak Djokovic à Londres. Contrairement au tournoi parisien, cette fois-ci, le jeune Murcien a réussi à s'imposer face au Djoker. Une victoire qui forge le respect, car sur le gazon londonien, le natif de Belgrade était presque imprenable ces dernières années, alors que le numéro 1 mondial paraissait lui un peu tendre encore sur la surface.

Alcaraz - Djokovic un affrontement récurent ?

Il y a un écart de génération entre Carlos Alcaraz, et Novak Djokovic. L'Espagnol n'a que 20 ans, alors que le Serbe a lui fêté ses 36 ans. Même si le Murcien a l'avenir devant lui, il se peut que le Djoker l'embête pendant quelques années encore. En effet, Nole semble être au meilleur de sa forme, de plus il fait très attention à son corps. L'hypothèse de voir les deux hommes se disputer quelques finales de Grand Chelem lors des saisons à venir est donc tout à fait possible.

Tennis : Djokovic fait débat, il lâche une surprenante révélation ! https://t.co/maajRbkqNB pic.twitter.com/qb2ju0zmFY — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Ivanišević se prononce sur la rivalité Alcaraz-Djokovic