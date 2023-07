Tennis : Nadal, Federer... Le clan Djokovic hallucine pour Alcaraz

Baptiste Berkowicz

Fort de son deuxième Grand Chelem décroché à seulement 20 ans au terme d'une finale grandiose face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz séduit de plus en plus. Goran Ivanisevic, l'entraineur de Novak Djokovic, n'a pas caché son admiration pour le prodige espagnol. La comparaison avec Nadal, Federer et le champion serbe revient de plus en plus dans les discussions.

Carlos Alcaraz n'en finit plus d'impressionner. Tout juste sacré à Wimbledon, le prodige espagnol s'avance vers l'US Open en tant que grandissime favori après son titre de l'an passé. Sa puissance s'exprime pour le mieux sur cette la surface américaine et lui permet d'être naturellement érigé en tant qu'homme à abattre lors du prochain Grand Chelem américain.

« C’est un mélange des trois et il a un avenir incroyable devant lui »

Novak Djokovic déclarait après la finale de Wimbledon : « Beaucoup de gens disent qu’on retrouve dans son jeu quelque chose de Roger, Rafa et moi et je suis assez d’accord (…) Honnêtement, je n’ai jamais affronter quelqu’un comme Alcaraz ». Invité par le média croate Gol à réagir aux propos de son joueur, Goran Ivanisevic s’est également montré extrêmement élogieux envers le numéro 1 mondial. « C’est un mélange des trois et il a un avenir incroyable devant lui. S’il continue comme ça, il a un avenir incroyable devant lui. Il fait tout cela avec le sourire, et nous avons l’occasion de le voir lors des trois dernières éditions de ce tournoi (à Umag, ndlr) », a déclaré le coach de Nole.

Alcaraz-Djokovic un duel qui promet à l'US Open

Le dernier Grand Chelem de l’année, l’US Open, approche déjà à grands pas. Il commencera dans un peu plus d’un mois, le 28 août, et livrera son verdict le 10 septembre. Tenant du titre et sacré tout récemment à Wimbledon avec une victoire marquante en finale contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz aura un statut tout particulier à assumer à New‐York. Revanchard de sa finale perdue lors du Grand Chelem londonien, le Serbe entend bien donner du fil à retordre à l'actuel numéro 1 mondial.