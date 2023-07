Règles, show... Pourquoi l'UTS fait autant débat

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La semaine dernière, une compétition créée en 2020 par Patrick Mouratoglou pendant l'arrêt du circuit a refait surface. L'Ultimate Tennis Showdown est un petit tournoi qui regroupe un certain nombre de règles totalement différentes par rapport au tennis traditionnel. Véritable compétition autour du show qui permet aux joueurs de se lâcher, elle a eu lieu la semaine dernière à Los Angeles avant une nouvelle édition en septembre à Frankfort.

De retour en 2023, l'UTS est une compétition qui divise. Mais les joueurs qui s'y rendent répondent au rendez-vous et s'amusent. Pour l'instant bien sûr, le statut d'exhibition n'est pas près de changer même si certains aimeraient beaucoup introduire de nouvelles règles dans le tennis. D'ailleurs, sur le circuit, ils sont plusieurs entre joueurs et entraîneurs à avoir un avis bien tranché sur la question. L'UTS est-elle le futur du tennis ?

Le tennis, le show avant tout ?

Réputé sur le circuit depuis plus de dix ans, Patrick Mouratoglou n'en est pas à son coup d'essai. Le Français, qui a bâti un véritable empire grâce à son académie dans le sud de la France, près de Nice, prend souvent la parole pour exprimer ses opinions. Il aimerait beaucoup voir le tennis changer et l'UTS, sa compétition, est une piste. « Lorsque vous décidez de faire le métier de joueur de tennis, c’est la même chose que si vous décidez d’être un artiste, vous vous produisez devant des milliers de personnes, si vous êtes un grand athlète, ou un grand chanteur, ou moins si vous ne l’êtes pas, mais vous vous produisez devant des gens. C’est votre travail. Ce que vous aimez, c’est impressionner les gens, entrer en contact avec eux, partager des émotions avec eux. L’UTS est la plateforme idéale pour cela » a-t-il déclaré.

Tennis : Djokovic fait débat, il lâche une surprenante révélation ! https://t.co/maajRbkqNB pic.twitter.com/qb2ju0zmFY — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Une compétition qui fait débat

De retour dans le calendrier de la saison 2023, l'UTS fait beaucoup parler. Pour beaucoup, ce n'est qu'une parodie de tennis où le but est simplement de faire le spectacle. Si les huit joueurs présents ont reçu un joli chèque, il semble difficile de voir cette compétition prendre une grande place dans le calendrier officiel du circuit ATP. Pour rappel, la nature même du tennis a disparu : les matches sont chronométrés et il n'y a plus de jeux ni de sets.

Les fans pas vraiment au rendez-vous

En "concurrence" avec la Hopman Cup la semaine dernière, l'UTS a eu du mal à rassembler les fans par rapport à un format plus traditionnel. Bien sûr, beaucoup de gens apprécient le show sur un court de tennis mais l'aspect compétition manque un peu. C'était une bonne manière de passer le temps en 2020 pendant l'arrêt du circuit...