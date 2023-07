Tennis : Retour de l'UTS, Benoît Paire nage en plein rêve !

La rédaction

Décidément, le mois de juillet 2023 peut être placé sous le signe du retour des compétitions de tennis dans le calendrier. Après la Hopman Cup qui prend action cette semaine à Nice, l'Ultimate Tennis Showdown (UTS), refait surface à partir de vendredi à Los Angeles et ce pour tout le week-end. En revanche, cette compétition créée en 2020 par Patrick Mouratoglou pour combler l'ennui du confinement, n'a rien à voir avec le tennis traditionnel.

Si vous aimez le spectacle, l'UTS est une compétition faite pour vous. Du 21 au 23 juillet, ce petit tournoi revient à Los Angeles avant une prochaine édition à Frankfort en septembre. Pendant l'arrêt du circuit, ils sont nombreux à être venus tester cette compétition, née dans le sud de la France à l'académie de Patrick Mouratoglou. Ce dernier souhaite dynamiser le tennis en proposant de nouvelles règles et le casting est composé essentiellement de showmen.

Le futur du tennis ?

Au cours des dernières années, certaines règles du tennis ont changé. Mais l'UTS est une compétition qui propose des règles totalement nouvelles et il paraît difficile de voir un jour une compétition officielle de ce type sur le circuit ATP pour le moment. Pour rappel, les matches se disputent au temps sur quatre quart-temps chronométrés et le but est de marquer le plus de points possibles. Comme dans un jeu vidéo, certaines "cartes" peuvent être activées pour avoir un bonus ou donner un malus à son adversaire : un coup gagnant rapporte 3 points ou l'adversaire n'a le droit qu'à une balle lors du prochain service par exemple. Il existe aussi d'autres règles que l'on pourrait retrouver cette année.

Benoît Paire ravi

Evidemment, le profil de Benoît Paire correspond parfaitement à l'ambiance de cette compétition. Le Français de 34 ans, habitué au spectacle, s'est montré très enthousiaste à l'idée du retour de l'UTS. « Ce n’est pas bien mais sur un terrain j’ai besoin d’être différent, de casser les règles, et sur l’UTS c’est possible. Je peux faire des « trickshots », je peux faire ce que je veux sur le court, je peux crier contre mon coach, c’est pour cela que j’aime l’UTS et en plus la bonne nouvelle, c’est que je ne recevrai pas d’amendes de l’ATP » peut-on l'entendre dire dans sa vidéo de présentation.

Un casting revisité

A Los Angeles ce week-end, 8 huit joueurs répartis en deux groupes sont conviés et les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Matteo Berrettini et Corentin Moutet avaient remporté les deux premières éditions en 2020 mais ne sont pas présents cette année. En plus de Benoît Paire, Gaël Monfils a rejoint le casting aux côtés de Taylor Fritz, Yibing Wu, Diego Schwartzman, Frances Tiafoe, Alexander Bublik et Ben Shelton. A noter que chaque joueur bénéficie de son petit surnom et que Nick Kyrgios, qui devait participer, sera bien présent pour coacher Tiafoe.