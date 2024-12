PSG : Neymar se fait clasher après son interview !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Neymar a récemment réglé ses comptes avec le PSG dans un entretien accordé à RMC Sport, Christophe Dugarry regrette le manque de reconnaissance de la part de l’attaquant brésilien ainsi que son absence de mea culpa. Et l’ancien joueur de l’OM le critique à ce sujet.

Neymar a accordé une grosse interview à RMC Sport dimanche dernier, et pour la première fois depuis son départ du PSG pour Al-Hilal en 2023, l’attaquant brésilien a tenu à régler ses comptes avec la direction parisienne. Un entretien dans lequel il tacle notamment les supporters ainsi que les dirigeants du PSG, mais pour ce qui concerne son bilan sportif et ses blessures à répétition durant son passage au club, Neymar est resté très vague.

« Ça me saoule »

Et sur RMC Sport, Christophe Dugarry a clashé Neymar pour son manque d’autocritique en ce qui concerne cette expérience au PSG et les conditions idéales dans lesquelles il a été placé : « Moi, je rêverais qu’un joueur du PSG parte, ou même d’un autre club, et qui disent ‘merci’. Les mecs ont joué dans des conditions, ils ont été payés des sommes extraordinaires, ils ont joué dans des stades pleins, des conditions pour jouer au football exceptionnelles où t’as tout pour jouer et faire ton métier dans les meilleures conditions qui puissent exister. Il était dans les meilleures conditions possibles, est-ce qu’il ne peut pas dire une fois ‘j’aurais pu faire mieux’. Je ne l’entends jamais et moi, ça me saoule », lâche Dugarry.

« J’ai eu un salaire incroyable, des partenaires stratosphériques… »

« Je vais pas te dire que le PSG a tout fait bien car à chaque fois avec ces grands joueurs ça a mal fini, mais est-ce que c’est pas possible aussi de dire une fois : ‘j’ai travaillé dans des conditions exceptionnelles, j’ai eu un salaire incroyable, j’ai eu la chance de jouer avec des partenaires stratosphériques, j’ai eu des supporters qui m’ont supporté, un stade plein, des conditions géniales, et c’est vrai que j’aurais pu faire mieux’. Neymar n'a jamais été Ballon d'or, avec les qualités qu’il a eu, mec tu peux t’en prendre qu’à toi. C’est pas la faute des imbéciles qui sont venus te voir à la fin », poursuit le champion du Monde 98, qui ne semble donc pas digérer cette interview de Neymar sur le PSG.