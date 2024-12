Clash avec Dembélé ? Une réponse tombe au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ça chauffe au PSG ! Ousmane Dembélé aurait une relation conflictuelle avec son entraîneur Luis Enrique. Et ce ne sont pas les récentes déclarations de l'international français qui mettront fin aux spéculations, mais peut-être celles du coach espagnol. En conférence de presse ce mardi après-midi, le technicien a tenté d'éteindre l'incendie.

Entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique, une forme d’incompréhension s’est installée. Et cela a débouché sur une période de tensions entre les deux hommes. Invité à se prononcer sur sa relation avec le coach espagnol dimanche, l’international français a confirmé qu’elle se limitait au cadre professionnel. « Mais comme il l'a dit, on n'est pas frères, ce n'est pas mon père, c'est une relation entraîneur-joueur » a confié Dembélé. La réponse de Luis Enrique est intervenue ce mardi, en conférence de presse.

« Je veux qu'Ousmane donne la meilleure version de lui-même »

« Dembélé, je le vois comme toujours. Je le connais très bien, ça fait des années que je le connais. Je l'ai toujours défendu en tant que joueur. C'est une personne très sympathique. Et voilà. À partir de là, je veux qu'Ousmane donne la meilleure version de lui-même. C'est la même chose avec tous les autres joueurs. Quand je prends une décision avec un joueur, si je considère qu'il faut agir ainsi pour le joueur et pour l'équipe, je le fais » a confié le coach du PSG.

Un conflit au PSG ? Luis Enrique met les choses au clair

Le technicien espagnol a, ensuite, évoqué sa relation avec les autres membres du vestiaire. « J'aime être proche des joueurs, être en contact continu, mais je n'y arrive pas avec tout le monde. Mais quand un joueur n'a pas très envie de me voir, j'essaie de respecter son espace et d'accepter sa position. Mais j'aime communiquer avec mes joueurs, qu'ils aient cette liberté pour me dire ce qui est opportun. Mais mon travail, je le connais, je sais ce que je dois faire. Mes décisions dépendent de ce que je vois. Je finis toujours par dire que je peux me tromper, mais que je me trompe avec mes idées et pas celle des autres » a-t-il déclaré.