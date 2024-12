Tennis : «Horrible», Rafael Nadal lui a fait vivre un cauchemar

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Opposé à Rafael Nadal à 18 reprises tout au long de sa carrière, Richard Gasquet n’a jamais eu l’occasion de battre l’Espagnol, tout jeune retraité depuis quelques semaines et la Coupe Davis en Espagne. Un regret pour le joueur de 39 ans, qui avoue avoir mal vécu cette longue série de défaites.

Rafael Nadal en a écœuré plus d’un ! Alors qu’il vient de prendre sa retraite à l’issue d’une dernière participation à la Coupe Davis, l’Espagnol a marqué le tennis de son empreinte, et ses victimes sont nombreuses. Richard Gasquet se souvient notamment de l’énorme défi que représentait un match contre Rafael Nadal, qui s’est toujours imposé en 18 rencontres. De quoi laisser un goût amer au Français.

Tennis : Le «discours incroyable» de Nadal qui a bluffé Guardiola ! https://t.co/IdJDKfj6an pic.twitter.com/Z0wxtLhEeb — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

« C’est un énorme regret pour moi de ne pas l’avoir battu »

« J’ai perdu 18 fois contre lui, c’est horrible. Je vais pas te vendre un faux truc en te disant que c’est un plaisir. C’est un énorme regret pour moi de ne pas l’avoir battu, explique Richard Gasquet au micro de RMC. Là il est parti donc je ne le battrai plus. Je le connaissais depuis jeune, je n’avais pas spécialement peur. Je l’ai battu à 13 ans (lors du tournoi des petits As, ndlr). Je pensais pouvoir le battre à Monaco (en 2005, défaite 6–7, 6–4, 6–3). Après j’ai eu du mal, il a progressé, il n’y a pas de doute. C’est devenu difficile. Quand tu es sportif et que tu n’as jamais battu un mec, ça fait mal. »

« Il m’a giflé mais c’était beau »

Un autre Français a également été dégoûté par Rafael Nadal, Gaël Monfils. Opposé notamment à l’Espagnol en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo en 2016, il s’est souvenu de cette confrontation (7−5, 5–7, 6–0) sur la chaîne YouTube de Kevin Ferreira : « Il m’a mis 6–0 (dans le dernier set). C’est même pas il est un peu au‐dessus de toi, il te laisse trois jeux et gagne 6–3. Entraîne‐toi, bravo Gaël, tu as fait finale mais entraîne‐toi. Tu prends la défaite avec beaucoup d’expérience. En fait, tu apprends. Je suis au sommet de mon art et il m’a giflé mais c’était beau ».