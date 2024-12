Tennis : Du lourd est annoncé pour Djokovic !

Alexis Brunet

Dernièrement, Novak Djokovic a décidé d’innover en choisissant Andy Murray comme nouveau coach. Le Serbe voyait dans cette décision une façon de rester toujours performant, malgré son âge avancé. Selon Jurgen Melzer, cela devrait être le cas et l’ancien numéro huit mondial voit le Djoker être encore un favori pour chaque Grand Chelem.

À 37 ans, Novak Djokovic est inévitablement plus proche de la fin que du début de sa carrière. Pourtant, malgré son âge avancé, le Djoker ne semble pas vouloir prendre sa retraite et il a toujours envie de titres. Preuve à l’appui, le médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Paris a décidé de s’entourer d’Andy Murray comme coach.

Djokovic explique le choix Murray

Lors d’une interview pour Sky Sports, Novak Djokovic avait expliqué pourquoi il avait pris la décision de nommer Andy Murray comme coach. Pour le Djoker, cela faisait sens de prendre quelqu’un qui avait vécu les mêmes choses que lui pour continuer à le faire progresser. « J'ai essayé de comprendre ce dont j'avais besoin à ce stade de ma carrière, car je me suis séparé en mars de mon (ancien) entraîneur Goran Ivanisevic, avec qui j'ai connu beaucoup de victoires et travaillé pendant de nombreuses années. Je me suis rendu compte qu'à ce stade, l'entraîneur idéal pour moi serait quelqu'un qui a vécu les mêmes expériences que moi, peut-être un vainqueur de plusieurs tournois du Grand Chelem, un ancien numéro un mondial. »

« Novak Djokovic sera dans la course pour tous les titres du Grand Chelem »

Selon Jurgen Melzer, Novak Djokovic a fait le bon choix en nommant Andy Murray coach. Pour l’ancien numéro huit mondial, qui s’est exprimé lors d’une interview pour Tennisnet, le Djoker sera encore dans la course pour tous les titres du Grand Chelem la saison prochaine, grâce à l’Écossais. « Novak doit s’entraîner différemment et plus intelligemment que lorsqu’il avait 30 ans. Il doit choisir avec précision les domaines qu’il veut améliorer. Un corps à cet âge se régénère différemment. Mais c’est justement pour cela qu’il a fait appel à Murray. Car lui aussi a vécu tout cela ces dernières années. Et un Andy Murray peut être un booster de motivation. Il peut faire naître une nouvelle joie qu’il apporte sur le court et à l’entraînement. Pour Nole, il ne s’agit plus que des Grands Chelems. S’il perd plus tôt que d’habitude lors d’un Masters 1000, ce ne sera pas si grave. Je pense qu’en 2025, Novak Djokovic sera dans la course pour tous les titres du Grand Chelem. »