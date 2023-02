Tennis : Ce Français de l’ombre qui a bâti un véritable empire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce nom vous dit peut-être quelque chose : Patrick Mouratoglou. Il est Français et depuis dix ans, il fait beaucoup parler de lui dans le monde du tennis. D'entraîneur célèbre à fondateur d'une immense académie aujourd'hui très réputée, il a plusieurs casquettes et une énorme influence en France et à l'international.

Patrick Mouratoglou fait souvent part de ses avis sur la manière dont le tennis devrait évoluer et il a une vision bien précise de ce qu'il souhaite. Il n'hésite pas à entreprendre depuis quelques années et beaucoup de joueurs se laissent convaincre par ses talents d'entraîneur. Retour sur la carrière de l'entraîneur de 52 ans, bien fournie depuis une dizaine d'années.

Entraîneur de Serena

S'il a plusieurs casquettes à son actif, Patrick Mouratoglou est d'abord reconnu pour avoir été l'entraîneur de Serena Williams, de 2012 à 2022. L'Américaine venait de perdre au premier tour de Roland-Garros quand elle fait appel au Français et elle connaît définitivement la plus grande domination sous ses ordres. Elle parvient à reprendre la place de numéro 1 mondiale quelques mois après pour ne plus la lâcher jusqu'en 2016 et gagne 10 de ses 23 Grands Chelems lors de cette collaboration. Aujourd'hui, après avoir Stefanos Tsitsipas notamment, il est l'entraîneur de Simona Halep et de Holger Rune, la sensation danoise.

Une académie gigantesque

Après avoir créé son académie, la Mouratoglou Tennis Academy, en 1996, Patrick Mouratoglou l'a surtout faite évoluer à partir de 2016, quand celle-ci a été délocalisée à Sophia-Antipolis, près de Nice. Elle devient alors la plus grande académie de tennis en Europe et le cadre attire des milliers de joueurs du monde entier. C'est un formidable centre de formation qui a déjà porté ses fruits et plusieurs grands joueurs viennent très souvent s'entraîner là-bas, le complexe s'étendant sur plus de 12 hectares.

Créateur d'une nouvelle compétition

Jamais absent lorsqu'il s'agit de révolutionner le tennis, Patrick Mouratoglou en est même venu à créer sa propre compétition, l'UTS. Né pendant l'arrêt du circuit en 2020, le concept avait réussi à toucher plus de 35 millions de téléspectateurs à travers le monde et les règles sont plutôt très surprenantes. En effet, les matches sont chronométrés en quatre quart-temps et les joueurs peuvent être interviewés à chaque pause. Ceux-ci peuvent même activer certaines "cartes", leur permettant de débloquer un bonus, comme le point doublé ou le changement de service... Enfin bref, cette compétition fera son grand retour en 2023 selon Mouratoglou mais on ne connaît pas encore le casting. Des joueurs comme Tsitsipas, Medvedev, Thiem ou encore Auger-Aliassime y ont déjà participé.