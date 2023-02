Sans filtre, Wawrinka balance sur le tennis français

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'image d'un Dominic Thiem ou d'un Andy Murray, Stan Wawrinka est aussi de retour sur le circuit depuis presque un an et tente de retrouver son meilleur niveau. Le Suisse, vainqueur de trois tournois du Grand Chelem, peine à exister au très haut niveau à bientôt 38 ans même s'il s'accroche. Présent à Marseille cette semaine, il était l'invité du Super Moscato Show sur RMC mardi dernier.

Au cours de sa carrière, Stan Wawrinka a souvent montré qu'il était du genre à montrer son franc-parler. Le Suisse, l'un des joueurs ayant réussi à rivaliser avec le Big 3 en Grand Chelem, a largement gagné en popularité ces dernières années sur le circuit, en France aussi puisqu'il parle français. Ainsi, il n'était pas surprenant de le voir invité dans une émission de sport à la radio. Et il n'a pas été très tendre avec nos Tricolores...

Un creux générationnel évident

Interrogé sur les difficultés du tennis français, Stan Wawrinka a reconnu que la relève a du mal à exploser au meilleur niveau. « C’est vrai qu’il y a eu un trou avec notre génération, où ils ont eu des joueurs exceptionnels comme Richard Gasquet, Jo‐Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Gaël Monfils. Ils ont été dans le top 10. Ils n’ont pas gagné, mais ils sont allés au bout des plus grands tournois au monde » a confié le Suisse, témoignant de ce creux générationnel difficile à oublier.

Du jamais vu dans l’histoire du tennis français ? https://t.co/kglcbjktzZ pic.twitter.com/DIFqWPiKTw — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

« Triste de ne pas avoir de meilleurs joueurs »

Bien conscient de la difficulté pour la France de trouver une nouvelle tête d'affiche, Stan Wawrinka n'a pas mâché ses mots. « Quand on a une nation comme la France qui a un Grand Chelem, autant de moyens pour pouvoir investir dans le futur du tennis et de pouvoir soutenir autant de monde, c’est triste de ne pas avoir de meilleurs joueurs » a-t-il déclaré. Actuellement, le tennis français éprouve plus de difficultés que les Britanniques, les Australiens et les Américains.

Une situation compliquée à comprendre

Pour Wawrinka comme pour beaucoup d'observateurs, il est presque incompréhensible de retrouver le tennis français dans l'embarras. Aujourd'hui les grands joueurs commencent à partir et les jeunes peinent à se montrer même s'il y a eu quelques éclaircies récemment. Cette année marque le 40ème anniversaire de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, la seule victoire en Grand Chelem pour un Français dans l'ère Open. Le temps commence à être bien long...