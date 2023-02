Face à Lionel Messi, Rafael Nadal jette déjà l'éponge

Thibault Morlain

Enfin ! Lionel Messi a terminé le jeu en remportant la Coupe du monde. Avec ce sacre, le joueur du PSG est plus que jamais au sommet. Alors que le Ballon d'Or tend les bras à l'Argentin, ce qui serait son huitième, d'autres trophées devraient tomber pour Messi. Rafael Nadal le sait d'ailleurs très bien, il sera très difficile de lutter contre La Pulga.

Chaque année, les Laureus World Sports Awards viennent récompenser les meilleurs sportifs. Et dans la catégorie du sportif de l'année, on retrouve ceux qui ont fait l'année 2022. C'est notamment le cas de Rafael Nadal, vainqueur notamment de son 14ème Roland-Garros, Max Verstappen, qui a décroché son deuxième titre de champion du monde de F1, Stephen Curry, champion NBA avec les Warriors, Armand Duplantis, champion d'Europe et du monde de saut à la perche, Kylian Mbappé, auteur d'une énorme Coupe du monde avec la France, ainsi que Lionel Messi, qui a lui remporté le Mondial avec l'Argentine.

« Tu le mérites »

Qui de ces 6 sportifs sera élu athlète de l'année lors de cette cérémonie ? Chacun a bien évidemment son mot à dire dans le débat, mais aux yeux de Rafael Nadal, il n'y a visiblement pas de suspense. Le détenteur du record de Grand Chelem s'est en effet incliné devant Lionel Messi. A l'occasion d'une story sur son compte Instagram , Nadal a adoubé le champion du monde argentin, lâchant : « C'est un honneur d'être à nouveau nommé au Laureus Sportsman of the Year. Mais cette année... Vamos Leo Messi, tu le mérites ! ».

2022, l'année de Lionel Messi

La distinction pourrait donc déjà être promise à Lionel Messi. Et pour cause... En 2022, l'Argentin a réalisé le dernier rêve qu'il avait : remporter la Coupe du monde. Au Qatar, La Pulga a été exceptionelle, menant l'Argentine jusqu'au Graal, battant notamment l'équipe de France au terme d'une finale incroyable. Sacré meilleur joueur de la Coupe du monde, Messi pourrait donc remporter le trophée Laureus du meilleur sportif de l'année. Avant le Ballon d'Or dans quelques mois ?