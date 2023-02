Nadal déjà en préparation commando pour Roland-Garros ?

Alexis Poch

Auteur d'une première moitié de saison époustouflante l'année dernière, Rafael Nadal marque le pas depuis son forfait en demi-finales de Wimbledon. L'Espagnol galère avec les blessures récemment et peine à revenir en grande forme. Il pourrait manquer les deux premiers Masters 1000 de la saison, à Indian Wells et Miami.

Alors qu'il avait pris la tête dans la course au nombre de titres en Grand Chelem avec 22 unités, Rafael Nadal a vu son rival Novak Djokovic le rejoindre à l'Open d'Australie. L'Espagnol, éliminé au deuxième tour, a subi une nouvelle blessure à la jambe et a annoncé qu'il serait absent de six à huit semaines. Déjà forfait pour Doha et Dubaï, le Majorquin pourrait revenir à la compétition seulement sur terre battue.

Nouvelle blessure qui pose question

A 36 ans, Rafael Nadal est évidemment beaucoup plus proche de la retraite. Le champion espagnol vient de devenir papa et a déjà fait de fortes déclarations l'année dernière sur la suite de sa carrière. Nadal joue déjà très peu de tournois au cours de la saison depuis quelques années et il pourrait bien avoir envie de dire stop prochainement. A moins qu'il n'ait encore envie de s'imposer un ultime défi...

Grosse inquiétude pour Nadal, «ce n’est plus le même» https://t.co/zmjvWty0NV pic.twitter.com/zaE1nknvzf — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

Forfaits en pagaille

Pour l'année 2023, Rafael Nadal avait décidé de modifier son calendrier en participant aux tournois de Doha et de Dubaï en février, une première pour lui depuis des années en février. L'Espagnol avait réalisé un début de saison exceptionnel en 2022 et son absence lors des prochaines semaines lui fera perdre énormément de points. Selon toute vraisemblance, il aura beaucoup de mal à être remis à temps pour Indian Wells, lui qui a pris pour habitude de s'absenter à Miami également ces dernières années.

Le grand défi, Roland-Garros

S'il venait à s'absenter jusqu'au début de la saison sur terre battue, Rafael Nadal pourrait connaître une petite déconvenue en sortant du top 10 pour la première fois depuis qu'il l'a intégré en 2005. Mais l'Espagnol maîtrise cette surface mieux que personne et pourrait faire du prochain Roland-Garros son objectif. A Paris, il est à la maison et devrait viser un nouveau titre, le 15ème de sa carrière. Quoi qu'il en soit, il arrivera certainement plus frais que le reste du circuit.