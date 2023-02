Pourquoi l’édition 2023 de Roland-Garros pourrait être complètement folle…

Alexis Poch

Dans 4 mois débutera Roland-Garros. Une édition 2023 qui sent déjà la poudre à bien des endroits… Novak Djokovic viendra écrire l’histoire avec un 23e Grand Chelem quand Carlos Alcaraz voudra lui barrer la route. Du côté des femmes, Caroline Garcia rêve de briller sur ses terres et semble clairement en avoir les moyens.

Le début de saison 2023 a déjà aidé à tirer de nombreux enseignements et le tournoi de Roland-Garros promet d'être une étape décisive. Novak Djokovic est revenu au sommet du tennis mondial en s'adjugeant l'Open d'Australie avant de reprendre sa place de numéro 1 mondial. Le Serbe a confirmé son excellent retour sur le circuit et le Grand Chelem parisien pourrait être le théâtre d'un moment d'histoire une fois encore cette année.

Un duel annoncé

Revenu à hauteur dans la course au nombre de titres en Grand Chelem avec 22 unités, Novak Djokovic apparaîtra clairement comme le grand favori pour la prochaine édition de Roland-Garros. Rafael Nadal, beaucoup moins en forme ces derniers temps, aura évidemment son mot à dire, lui qui s'est imposé à 14 reprises. Les deux hommes, même à plus de 35 ans, ont prouvé qu'ils dominaient encore le circuit et tout le monde attendra forcément un duel entre les deux.

Nadal, Federer, Djokovic... Il met fin au débat du GOAT https://t.co/Nl86dUySbH pic.twitter.com/TiPRgHEqWG — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

La jeune génération capable de rivaliser ?

Si Nadal et Djokovic raflent encore presque tous les titres, derrière Carlos Alcaraz semble déjà être le plus en mesure de pouvoir rivaliser. En difficulté depuis sa victoire à l'US Open et l'accession au trône du tennis, le jeune Espagnol était absent ces derniers mois et ne fera son retour à la compétition que la semaine prochaine sur terre battue. Avant peut-être de se positionner comme l'obstacle principal des deux plus grands joueurs de tennis de la planète.

Un triomphe à la maison ?

Pour le tableau féminin, la compétition semble bien plus ouverte. Même si la numéro 1 mondiale Iga Swiatek a montré son aisance à Roland-Garros où elle a déjà gagné le titre deux fois, Caroline Garcia aura bien envie de s'illustrer à domicile. Vainqueure du double l'an dernier, elle est de retour au très haut niveau. Elle a tout pour réussir et affiche une belle confiance. Ce serait un bel exploit, dix ans après la victoire de Marion Bartoli à Wimbledon...