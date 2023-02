Roland-Garros 2023 : La plus grosse bérézina française en ligne de mire ?

Alexis Poch

A quelques mois de Roland-Garros, les chances de voir un Français briller à la porte d’Auteuil est plus que mince. Le tennis masculin tricolore est au plus mal et les raisons de croire à un exploit peinent à se compter sur un doigt…

En ce début d'année 2023, on ne peut pas vraiment dire que le clan français a la chance d'avoir une tête d'affiche dans ses rangs. A l'approche de Roland-Garros, c'est forcément un problème surtout quand on sait que nos meilleurs représentants figurent à peine dans le top 50. Avec l'absence de Gaël Monfils la saison dernière, le tennis français manque clairement d'une relève qui tarde beaucoup à émerger.

Un numéro 1 très loin

Depuis quelques semaines, un petit combat a lieu entre les joueurs français pour être le meilleur tricolore classé à l'ATP. D'Arthur Rinderknech à Richard Gasquet, celui qui a la chance de siéger dans ce fauteuil cette semaine est Benjamin Bonzi, avant de le céder au Biterrois lundi. Si son début de saison convaincant le propulse à son meilleur classement, la 42ème place, il n'a pas encore de quoi rassurer, lui qui manque encore d'expérience.

«Un fiasco», ce grand projet dezingué par le tennis français https://t.co/yotMvn9KLf pic.twitter.com/LtV43dglo4 — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

Faut-il compter sur le retour de Monfils ?

Depuis quelques années, le tennis masculin français subit un véritable creux générationnel malgré les quelques belles éclaircies. Aucun joueur ne parvient à s'établir efficacement dans les hauteurs du classement en dehors de Gaël Monfils. Mais celui-ci, blessé au talon, a plongé au classement et n'effectuera son retour sur le circuit que la semaine prochaine. Il a déjà 36 ans et il serait bien de pouvoir compter sur des jeunes désormais.

Un nouveau Roland-Garros décevant ?

Inutile de dire qu'il faudra certainement compter sur une surprise si on veut voir un gros résultat français Porte d'Auteuil dans quatre mois. Pour rappel, le contingent tricolore reste sur deux années très compliquées, puisque seul un Gilles Simon au bord de la retraite avait animé l'an dernier en atteignant le troisième tour, alors qu'en 2021 aucun Français n'était présent à ce stade de la compétition. On peut toujours se rassurer en se disant qu'il sera difficile de faire pire...