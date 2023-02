Tennis : Ces Français qui ont brillé à Rotterdam

Alexis Poch

Ce samedi, les meilleurs joueurs du monde auront la chance de se disputer le titre à Rotterdam, assurément l’un des plus vieux tournois du circuit. C’est un tournoi rempli d’histoire qui a souvent souri aux Français, alors qu’il fait partie des plus relevés dans sa catégorie, ATP 500.

Après un mois de janvier difficile, l’Open d’Australie ayant été critiqué pour son manque d’intérêt, le circuit reprend ses droits avec le tournoi de Rotterdam, un classique du début de saison. Cette année, seuls Gaël Monfils et Richard Gasquet auront l’occasion d’ajouter leur nom au palmarès dans le clan français même si d’autres pourraient rejoindre le grand tableau. Présent dans le calendrier depuis 1972, Rotterdam a vu de grands noms s’imposer, à l’image de Bjorn Borg, Jimmy Connors et bien sûr Roger Federer. C’est d’ailleurs là que le Suisse avait conquis la place de numéro 1 mondial pour la dernière fois, en 2018. Dans l’histoire, 5 Français ont également réussi à conquérir le titre.

Pioline, celui qui a montré la voie

Rotterdam est sûrement l’un des tournois aussi importants qui a le plus souvent réussi aux tricolores et c’est Cédric Pioline qui a lancé les hostilités en 2000 en s’imposant contre le Britannique Tim Henman au tie-break du troisième set. D’autres joueurs ont réussi à gagner une fois ensuite : Michaël Llodra en 2008 face à Robin Söderling et Jo-Wilfried Tsonga en 2017 contre David Goffin. Ce sera d’ailleurs le dernier « grand » titre du Manceau dans sa carrière, obtenu après une semaine incroyable où il a éliminé les têtes de série 1, 4 et 3 : Marin Cilic, Tomas Berdych et le Belge. A noter également que Julien Benneteau est passé proche d’inscrire son nom au palmarès de l’épreuve en 2013, après une défaite en finale en 2013 contre Juan Martin del Potro, alors qu’il avait battu auparavant Roger Federer plus tôt dans le tournoi.

Deux doubles vainqueurs

Gagner en finale au tie-break du troisième, c’est peut-être une spécialité française à Rotterdam. Nicolas Escudé a surpris tout le monde en 2001 lorsqu’il s’est imposé cette année-là face à Roger Federer, qui venait alors de remporter son premier titre sur le circuit ATP. En sortant des qualifications cette année-là au terme d’un tournoi exceptionnel, il récidive l’année suivante en s’offrant une nouvelle fois le Suisse sur son parcours. En battant Henman en finale cette fois, il réalise ce que seuls Arthur Ashe et Stefan Edberg avaient réalisé avant lui. Mais il a surtout montré la voie à Gaël Monfils, qui a fait le même doublé en 2019 et 2020. Le Français s’était offert Medvedev et Wawrinka en finale pour décrocher le deuxième ATP 500 de sa carrière, avant de faire la même chose un an après, privant Félix Auger-Aliassime de son premier titre. Il avait d’ailleurs joué une finale auparavant, s’inclinant en 2016 contre Martin Klizan.