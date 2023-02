Du jamais vu dans l’histoire du tennis français ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

C’est un constat que l’on a malheureusement eu l’habitude de faire ces dernières années mais le tennis masculin français est toujours en grande difficulté en ce début d’année 2023. A tel point qu’une nouvelle génération compétitive se fait grandement attendre...

Depuis quelques années, Gaël Monfils semblait porter sur ses épaules le poids d’un tennis français en quête d’un renouveau au travers de jeunes joueurs prometteurs. Désormais, les difficultés se voient énormément puisqu’aucun joueur ne semble en mesure d’être assez compétitif pour bien figurer dans les grands rendez-vous. Monfils, 36 ans, a certes été longtemps blessé et revient à peine sur le circuit ATP mais derrière, la relève tarde à venir. Pourtant les espoirs étaient placés vers Ugo Humbert par exemple, qui a réussi une excursion dans le top 30 il y a un an et demi, ou encore Hugo Gaston, capable de gros coups d’éclat.

Premier Français 42ème, une anomalie

C’était déjà un constat difficile à faire il y a quelques mois, lorsque Gaël Monfils était le seul représentant français du top 50. Aujourd’hui, ils sont trois mais le numéro 1 français n’est que 42 ème. Il y a d’ailleurs une bataille depuis quelques semaines pour connaître cette « chance» mais aucune n’apparaît comme une tête d’affiche. Benjamin Bonzi est pourtant au meilleur classement de sa carrière avec sa 42 ème place mais peine à se faire une place dans l’élite. Derrière lui, un vieillissant Richard Gasquet le talonne, tout comme Constant Lestienne, 48ème et également meilleur classement de sa carrière. Même s’il est en pleine progression, il a déjà 30 ans et ne peut pas faire partie de cette relève attendue.

Un creux générationnel difficile

S’appuyant sur les exploits des Mousquetaires pendant ces quinze dernières années, le tennis français est en pleine souffrance et aucun jeune joueur ne parvient à s’installer durablement parmi les meilleurs mondiaux. Pourtant, Corentin Moutet, Hugo Gaston ont tous deux récemment connu leur meilleur classement mais il faudra peut-être attendre encore un peu. Le tennis a toujours réussi à faire sortir de jeunes pépites françaises et derrière les membres du top 100, Luca Van Assche, sacré à Roland-Garros chez les juniors face à Arthur Fils en 2021, en est la plus belle promesse. 145 ème mondial à 18 ans, il sera d’ailleurs à suivre cette semaine à Montpellier, tout comme son compatriote, opposé à Richard Gasquet ce lundi. Espérons une belle éclaircie prochainement pour le tennis français...