Tennis : Gaël Monfils annonce la couleur pour son grand retour

Thibault Morlain

D’ici quelques jours, l’Open d’Australie va débuter à Melbourne. Un tournoi du Grand Chelem auquel Gaël Monfils ne participera toutefois pas. En effet, le Français avait annoncé son forfait pour Melbourne afin de conserver son classement protégé. De plus, Monfils se remet également de pépins physiques au pied. Mais cette période difficile semble toucher à sa fin et le 52ème joueur mondial a fait le point.

Ces derniers mois n’ont pas été simples pour Gaël Monfils. En effet, le Français a dû faire avec des ennuis physiques. Eloigné des terrains, il a aussi pris de grosses décisions comme celle de ne pas participer à l’Open d’Australie afin de continuer à garder son classement protégé. Mais le retour approche pour Monfils. D’ici quelques semaines, on devrait enfin le revoir à la compétition. Questionné à ce sujet sur ses réseaux sociaux, Gaël Monfils a répondu à ses fans à travers une vidéo sur sa chaine Youtube .

« Ça va vraiment mieux »

Et tout d’abord, Gaël Monfils a donné de ses nouvelles et de son état physique après sa blessure au pied. « Comment va mon pied ? Ça va vraiment mieux. J’ai repris l’entraînement physique et tennis depuis quelques jours. Les mouvements sont toujours controlés pour l’instant. J’ai toujours une petite appréhension. Mais je pense que jour après jour, ça va disparaitre », a-t-il assuré.

« Mes objectifs pour 2023 ? C’est simple, revenir à un très bon niveau »