Tennis : Djokovic encore banni, il envoie un terrible message

Toujours non vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic a, néanmoins, pu faire son retour en Australie. Dans les prochains jours, le joueur serbe disputera le premier Grand Chelem de la saison. Mais en raison de son statut vaccinal, l'actuel numéro cinq mondial devrait louper la tournée américaine, et notamment les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami en mars prochain.

Pour Novak Djokovic, le Covid-19 a marqué un tournant. Non vacciné, le joueur serbe avait vu sa saison 2022 être perturbée par les règles sanitaires mises en place dans certains pays. Par exemple, il n'avait pu disputer l'Open d'Australie l'année dernière en raison des décisions prises par le gouvernement australien. Mais depuis, les règles sanitaires ont été allégées en Océanie. Présent sur le territoire australien, Djokovic dispute actuellement le tournoi d'Adélaïde et devrait faire son grand retour à Melbourne, pour participer au premier Grand Chelem de la saison.

Djokovic s'enflamme pour son retour en Australie

Ces derniers jours, Djokovic s'est prononcé sur son retour. « Mon expérience de retour est comme toutes les autres années où j’ai été ici, sauf la saison dernière. Si je ne voulais pas venir en Australie, je ne serais pas ici. Je veux être ici. Je suis heureux d’avoir reçu l’accueil que je souhaitais jusqu’à présent. L’expérience globale est jusqu’à présent très positive » avait-il déclaré.

Les règles sanitaires vont empêcher Djokovic de se rendre aux Etats-Unis

Mais d'autres pays ont conservé des règles strictes en matière de Covid-19. C'est notamment le cas des Etats-Unis, qui interdisent l'entrée sur le territoire aux visiteurs internationaux. Une règle, qui devrait s'appliquer, au moins, jusqu'au 9 avril. Conséquence immédiate, Djokovic devrait manquer les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, prévus en mars.

« Je veux y aller, mais si je ne peux pas, je ne peux pas »