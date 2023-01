Tennis - Open d’Australie : Djokovic reçoit un message fort avant son retour

Privé de l'Open d'Australie en 2022, Novak Djokovic aura le droit de participer à l'édition 2023 qui débute le 16 janvier prochain. Le joueur de 35 ans est particulièrement motivé à l'idée de fouler une nouvelle fois les courts de Melbourne. Et visiblement, il n'est pas le seul à être heureux de revenir en Australie.

En 2022, Novak Djokovic a été privé d’Open d’Australie. Le Serbe s’était vu le territoire australien lui être interdit puisqu’il n’était pas vacciné contre le coronavirus. Le joueur de 35 ans est resté fidèle à ses principes, mais cette année, il est autorisé à disputer le tournoi du Grand Chelem de Melbourne. Une excellente nouvelle pour le numéro 5 mondial, qui n’avait pas caché sa joie quand l’annonce est tombée.

« J'étais très heureux de recevoir la nouvelle hier (mardi). C'était un soulagement sachant ce que moi et mes proches avons traversé cette année avec ce qui s'est passé en Australie et après l'Australie. Je ne pouvais pas recevoir meilleur nouvelle. Le fait de savoir maintenant ce que je vais faire pendant l'intersaison et que je vais commencer mon année en Australie a permis d'alléger un peu la pression que mon équipe et moi-même ressentions. Le fait que ce soit clair est une bonne chose pour nous [...] Bien sûr que j’ai faim. La motivation est toujours totalement présente. J’ai très envie de prouver que je suis toujours l’un des meilleurs joueurs du monde, que je peux gagner de grands trophées. On se voit en Australie » confiait Novak Djokovic récemment.

Good to see Novak Djokovic back on court in Australia..after all, he finished 2022 as the best player on the planet, arguably the most complete athlete in the world and, as a person, with a holistic approach and generosity of spirit which is often overlooked… welcome back Novak