Tennis : Djokovic lance un énorme avertissement à Nadal

Amadou Diawara

Alors qu'il a remporté 21 titres du Grand Chelem, Novak Djokovic n'est qu'à une unité du record détenu par Rafael Nadal (22). Alors que l'Open d'Australie débutera le 16 janvier, l'ogre serbe est déterminé à aller au bout de ce tournoi, et ce, pour revenir à hauteur de son grand rival majorquin.

Pendant de longues années, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer dominaient la planète tennis. En effet, les trois membres du Big 3 raflaient tout sur le passage, et notamment les Grand Chelem, ne laissant que des miettes aux autres joueurs du circuit.

Tennis : Le magnifique hommage de Rafael Nadal au Roi Pelé https://t.co/HQRUUjuDmM pic.twitter.com/hcnLlT9v1w — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

«L’objectif est d’atteindre le sommet à Melbourne»

Alors que Roger Federer a tiré sa révérence, Novak Djokovic doit encore rivaliser avec Rafael Nadal. D'ailleurs, le Majorquin détient un record qu'il veut aller chercher. En effet, Rafael Nadal est celui qui a remporté le plus de titres en Grand Chelem (22). Sachant qu'il n'a qu'une longueur de retard, Novak Djokovic compte bien remettre les compteurs à zéro lors de l'Open d'Australie, qui se déroulera du 16 au 29 janvier.

«Chaque victoire dans un grand tournoi est une chance d’écrire un peu plus l’histoire»