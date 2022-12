Tennis : L'énorme aveu de Ruud sur Djokovic, Federer et Nadal

La rédaction

Deux fois finaliste en Grand Chelem, Casper Ruud est une figure forte de la nouvelle génération. En janvier prochain, il sera candidat au titre lors de l'Open d'Australie, quelques mois après sa défaite en finale de l'US Open. Un exploit déjà retentissant pour un Norvégien bercé par les trois légendes Federer, Djokovic et Nadal.

En septembre dernier, Casper Ruud s'inclinait face à Carlos Alcaraz en finale de l'US Open, un choc au sommet entre deux joueurs qui incarnent l'avenir du Tennis. Cette défaite, le Norvégien compte bien s'en servir comme d'une expérience unique pour atteindre son objectif de remporter un tournoi du Grand Chelem, même s'il se surprend encore parfois d'être à un tel niveau.

«Quand je regarde en arrière, j’aurais aimé gagner ce match»

En septembre dernier, Casper Ruud est passé tout proche de remporter son premier Grand Chelem, une défaite acceptée par le Norvégien malgré un léger regret : « Même si j’ai quand même pu bien dormir, quand je regarde en arrière, j’aurais aimé gagner ce match. Cela me donne aussi une motivation pour continuer, le fait de savoir que j’étais très proche à un moment donné. Bien sûr, cela aurait été formidable de le gagner », a confié le 3e joueur au classement ATP en conférence de presse de la United Cup.

Open d'Australie : Novak Djokovic est traumatisé https://t.co/25NsvPjsNt pic.twitter.com/QiY0VITqfv — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Un manque de confiance en soi pour Casper Ruud ?