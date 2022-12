Tennis : Roland Garros, Zverev… Nadal lâche un incroyable aveu

Hugo Chirossel

Gêné par des blessures, Rafael Nadal a tout de même réussi à remporter deux tournois du Grand Chelem cette saison. Après s’être imposé à l’Open d’Australie, l’Espagnol a décroché son 14e titre à Roland Garros. Mais comme il l’a lui-même avoué, l’issue aurait pu être bien différente sur la terre battue parisienne.

À 36 ans, Rafael Nadal n’est toujours pas rassasié. L’Espagnol avait parfaitement lancé sa saison dès l’Open d’Australie. S’il s’était fait peur face à Denis Shapovalov en quart de finale, il a ensuite disposé de Matteo Berrettini, avant de s’imposer contre Daniil Medvedev en finale, au bout d’un long combat de 5h24. Rafael Nadal s’est ensuite offert son deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison en remportant Roland Garros pour la 14e fois de sa carrière. Mais comme il l’a confié dans un entretien accordé à Marca , sa préparation n’a pas été idéale et il a pu profiter de l’abandon d’Alexander Zverev en demi-finale.

Avant l'Open d'Australie, Kyrgios fait une annonce retentissante https://t.co/kDpbn1gue8 pic.twitter.com/bFcweW8w83 — le10sport (@le10sport) December 27, 2022

« Je n’aurais pas pu gagner Roland Garros »

« Mon 14e titre à Roland Garros est arrivé de manière tout à fait inattendue, car une semaine plus tôt, j’avais quitté Rome en boitant. C’est la vérité. Il est clair que si les médecins n’avaient pas trouvé la solution d’endormir le nerf de mon pied pour faire disparaître la douleur, je n’aurais pas pu gagner Roland Garros », a déclaré Rafael Nadal.

« Je suis arrivé avec une très mauvaise préparation »