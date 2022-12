Avant l'Open d'Australie, Kyrgios fait une annonce retentissante

La rédaction

En janvier prochain se dispute l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison où tous les meilleurs joueurs vont tenter de succéder à Rafael Nadal. Devant son public, Nick Kyrgios sera particulièrement attendu après avoir échoué en finale de Wimbledon en 2022. En cas de victoire à Melbourne, l'Australien pourrait même prendre sa retraite.

Par son style de jeu spectaculaire et son caractère bouillant, Nick Kyrgios est une attraction du circuit ATP depuis de nombreuses saisons. S'il performe dans les clashs et autres déclarations fracassantes, le talentueux joueur australien n'est toujours pas parvenu à remporter son premier Grand Chelem. En cas de sacre dans un tel tournoi, Kyrgios a déclaré qu'il pourrait prendre sa retraite, et il s'est justifié.

«J'espère pouvoir gagner un Grand Chelem et prendre ma retraite»

Actuellement 22e au classement ATP, Nick Kyrgios sera présent à l'Open d'Australie pour tenter de décrocher son premier titre en Grand Chelem : « J'espère pouvoir gagner un Grand Chelem et prendre ma retraite. Honnêtement, je prendrais probablement (ma retraite si je remportais un Grand Chelem). Surtout que je viens d'Australie, il y a tellement de voyages, tellement de temps passé loin de ma famille et de mes amis », a expliqué le natif de Canberra dans un entretien accordé à Eurosport .

