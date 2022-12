Tennis : Voilà les grandes révélations de la saison 2022

La rédaction

S’il avait déjà donné un avant-goût de son talent la saison passée, notamment en atteignant les quarts de finale de l’US Open, Carlos Alcaraz a explosé aux yeux du monde entier cette année, lui qui est devenu le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire. Mais l’Espagnol n’est pas la seule bonne surprise, Holger Rune fait également partie des révélations de 2022, au même titre que Maxime Cressy, 112e joueur mondial en début de saison.

La nouvelle génération du tennis pointe le bout de son nez, avec en tête de proue Carlos Alcaraz. À 19 ans, 4 mois et 6 jours, l’Espagnol est devenu le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire. Une position qu’il a gardée jusqu’à l’issue de la saison, chose que lui-même a du mal à réaliser : « Cela ressemble à un rêve pour moi. Honnêtement, je pense souvent à ma position actuelle au classement ATP, et je n’arrive toujours pas à y croire. Je me demande si c’est réel, si je suis numéro 1 mondial. Je suis en train de rêver. C’est quelque chose que je dois réaliser », confiait-il récemment. S’il a décroché cinq titres cette année, dont les Masters 1000 de Miami et de Madrid, le fait marquant restera sa victoire sur Casper Ruud en finale de l’US Open, le premier tournoi du Grand Chelem remporté dans sa carrière.

Tennis : En plein doute sur son avenir, Nadal est interpellé pour 2023 https://t.co/QFUlhzK0Jo pic.twitter.com/yUCcsCyBj5 — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

Holger Rune, objectif Grand Chelem

Si Carlos Alcaraz est le visage de la nouvelle génération, il est également accompagné d’Holger Rune (19 ans). 103e mondial au coup d’envoi de la saison, le Danois a terminé 11e, lui qui s’était fixé comme objectif d’atteindre le top 25. Après avoir atteint les quarts de finale de Roland-Garros, Holger Rune s’est offert Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Paris. Il a terminé la saison en enchaînant quatre finales consécutives, pour deux titres. Prochain objectif : remporter un tournoi du Grand Chelem. « J’ai déjà hâte de parler avec mon entraîneur et de fixer des objectifs pour 2023. Pourtant, je sais ce que je veux. J’ai gagné un ATP 250, j’ai atteint la finale d’un ATP 500 et j’ai gagné un Masters 1000. Je pense qu’il est temps de gagner un Grand Chelem », a-t-il déclaré au moment d’évoquer la saison 2023.

Maxime Cressy, l’adepte du service-volée