Tennis : Ce crack annonce de grandes ambitions pour 2023

Il fait partie des grandes révélations de cette saison 2022. À seulement 19 ans, Holger Rune a remporté 9 matchs face à des joueurs du top 10 mondial, joué un quart de finale à Roland-Garros et a surtout remporté le Masters 1000 à Paris face à Novak Djokovic après avoir concédé la première manche. Et pour 2023, Rune voit encore les choses en plus grand.

« En 2022, je me suis fixé comme objectif d’atteindre le 25e rang, et je l’ai dépassé de loin »

Dans des propos relayés par WeLoveTennis , Holger Rune avoue qu’il avait l’habitude juste avant le début d’une saison de se fixer des objectifs pour la suivante. Il précise notamment que pour 2022, il avait pour but d’atteindre le 25e rang mondial. « En décembre de l’année dernière, mon entraîneur et moi avons l’habitude de fixer des objectifs pour la saison suivante. Pour nous, la qualification n’est pas un simple numéro. Nous analysons chaque tournoi que nous prévoyons de disputer et jusqu’où nous pouvons aller. En 2022, je me suis fixé comme objectif d’atteindre le 25e rang, et je l’ai dépassé de loin. »

« Je pense qu’il est temps de gagner un Grand Chelem »