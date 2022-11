Tennis : Nouvel exploit de Djokovic, Federer peut trembler

Arnaud De Kanel

Tombeur de Casper Ruud en finale des Masters de Turin, Novak Djokovic a inscrit son nom au palmarès pour la 6ème fois de sa carrière, égalant ainsi le record de Roger Federer. Un pas de plus pour le Serbe sur le Suisse qui devrait effacer cette marque dans les années à venir.

Novak Djokovic n'aura rien lâché pour le dernier tournoi important de l'année. En finale des Masters, le Serbe n'a pas flanché pour venir à bout de Casper Ruud (7-6, 6-3). Ainsi, Nole a mis fin aux doutes le concernant, lui qui venait tout juste de chuter en finale du Masters 1000 de Bercy par Holger Rune. Très rassurant pour un joueur qui a fait un pas de plus dans l'histoire de ce sport.

Unrelenting. Unbreakable. UNDEFEATED.@DjokerNole wins a record-equalling SIXTH #NittoATPFinals title - defeating Ruud 7-5 6-3 to win in Torino!! pic.twitter.com/U4fKGkq4eU — Tennis TV (@TennisTV) November 20, 2022

Djokovic égale Federer

Les ATP Finals voient s'affronter le gratin du tennis mondial en fin de saison. Pour la 6ème fois de sa carrière, Novak Djokovic a remporté ce prestigieux trophée, tout sauf symbolique. Il vient récompenser la régularité du Serbe qui est devenu pour l'occasion le co-détenteur du record de titres dans ce tournoi, à égalité avec Roger Federer. Jeune retraité depuis la Laver Cup, le Suisse ne pourra plus alourdir la marque. De son côté, Djokovic a encore le temps. Il a montré cette saison qu'il faudra compter sur lui dans les années à venir. Autre signe rassurant, la condition physique de Nole . Le Serbe est encore au top à contrario de Rafael Nadal. A titre de comparaison, l'Espagnol n'a jamais remporté ce trophée. Avec 8 finales, Djoko n'est plus qu'à deux matchs du record de finales disputées, propriété de Roger Federer.

«Je me vois toujours comme le meilleur joueur du monde»